Иран и США – каждый при своем мнении

В Иране указали "виновников" атаки: ЦРУ, "Моссад" и "идиотизм" Эр-Рияда.

Главными подозреваемыми в организации атак на нефтетанкеры в регионе Персидского и Оманского заливов, а также в эскалации напряжённости на всём Ближнем Востоке являются спецслужбы США и Израиля. С таким заявлением после озвученных накануне Соединёнными Штатами обвинений в адрес Ирана, выступил советник спикера иранского Меджлиса (парламента) по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан (бывший замминистра иностранных дел Исламской Республики).

"Спецслужбы США и израильский "Моссад" являются главными подозреваемыми в подрыве экспорта нефти в Персидском и Оманском заливах", - отметил иранский дипломат, передаёт новостное агентство Mehr.

"Идиотизм Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна также раздувает пламя в регионе", - цитирует спикера Eadaily.