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17.06.2019
Военно-промышленный курьер

Иран и США – каждый при своем мнении

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Иране указали "виновников" атаки: ЦРУ, "Моссад" и "идиотизм" Эр-Рияда.

Главными подозреваемыми в организации атак на нефтетанкеры в регионе Персидского и Оманского заливов, а также в эскалации напряжённости на всём Ближнем Востоке являются спецслужбы США и Израиля. С таким заявлением после озвученных накануне Соединёнными Штатами обвинений в адрес Ирана, выступил советник спикера иранского Меджлиса (парламента) по международным делам Хосейн Амир Абдоллахиан (бывший замминистра иностранных дел Исламской Республики).

"Спецслужбы США и израильский "Моссад" являются главными подозреваемыми в подрыве экспорта нефти в Персидском и Оманском заливах", - отметил иранский дипломат, передаёт новостное агентство Mehr.

"Идиотизм Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна также раздувает пламя в регионе", - цитирует спикера Eadaily.

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Страны
Бахрейн
Израиль
Иран
ОАЭ
Оман
Саудовская Аравия
США
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