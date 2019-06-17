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17.06.2019
Военно-промышленный курьер

Новый сторожевик "Анадырь" станет надежным защитником российских границ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга проекта 22100 "Анадырь" прошла на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М. Горького в городе Зеленодольск в Татарстане.

"Мы присутствуем на замечательном празднике - спуске на воду корабля серии "Океан" первого ранга "Анадырь", - сказал руководитель департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев.

На церемонии было отмечено, что пограничный сторожевой корабль (ПСКр) нового поколения проекта "Океан" разработки АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург) - первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников. Корабль является многофункциональным, обладает высоким боевым потенциалом и способен участвовать в полномасштабных спасательных операциях.

Главная задача ПСКр 1-го ранга "Океан" - охрана исключительной экономической зоны Российской Федерации. Кроме того, в его задачи входит оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия, а также обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22100 Океан
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