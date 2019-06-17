Войти
17.06.2019
Военно-промышленный курьер

"Пьяный" Т-55 заставил понервничать польских русофобов

713
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Забавный случай произошел в небольшом городке Паенчно под Лодзем. Полиция задержала пьяного мужчину, который въехал в центр на советском танке Т-55.

На военную технику, скрежетавшую асфальт поздним вечером, обратили внимание местные жители. Образ танка советского производства ещё в памяти поляков, поэтому некоторые из горожан, одураченные госпропагандой о "второжении России", на всякий случай позвонили в полицию. Направленный в район улицы Мицкевича патруль застал заглохший на проезжей части танк Т-55 и стоящего рядом мужчину.

"Танкист", который находился в состоянии алкогольного опьянения, объяснил, что машина - экспонат частного музея, технику транспортировали на лафете, но опора сломалась. Пока чинили прицеп, владелец с товарищем решили прокатиться.

"За езду в нетрезвом виде гражданину грозит до 2 лет тюрьмы, а за создание опасной ситуации при движении наземным транспортом - до 8 лет", - уточнил журналистам "Twoje Pajczno" представитель районного отдела полиции в Лодзи Йоанна Концка.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Т-55
Похожие новости
15.08.2018
Т-90 – гарант мира в тропиках
14.03.2018
Морпехи с Титикаки
16.01.2018
Танки Т-54/55 ещё послужат
23.12.2015
В Сирии до сих пор применяют легендарное русское оружие, уничтожавшее сотни танков
29.07.2015
Музей в открытом море
26.12.2012
Главные военные события года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:22
  • 11
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты