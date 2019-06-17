"Пьяный" Т-55 заставил понервничать польских русофобов

Забавный случай произошел в небольшом городке Паенчно под Лодзем. Полиция задержала пьяного мужчину, который въехал в центр на советском танке Т-55.

На военную технику, скрежетавшую асфальт поздним вечером, обратили внимание местные жители. Образ танка советского производства ещё в памяти поляков, поэтому некоторые из горожан, одураченные госпропагандой о "второжении России", на всякий случай позвонили в полицию. Направленный в район улицы Мицкевича патруль застал заглохший на проезжей части танк Т-55 и стоящего рядом мужчину.

"Танкист", который находился в состоянии алкогольного опьянения, объяснил, что машина - экспонат частного музея, технику транспортировали на лафете, но опора сломалась. Пока чинили прицеп, владелец с товарищем решили прокатиться.

"За езду в нетрезвом виде гражданину грозит до 2 лет тюрьмы, а за создание опасной ситуации при движении наземным транспортом - до 8 лет", - уточнил журналистам "Twoje Pajczno" представитель районного отдела полиции в Лодзи Йоанна Концка.