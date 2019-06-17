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17.06.2019
Газета.ru

Око за око: Турция ответит США на санкции из-за С-400

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С-400
С-400.
Источник изображения: gazeta.ru

Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400

Турция ответит США, если Вашингтон введет против Анкары санкции за покупку турецкой стороной российских зенитных ракетных систем С-400. По мнению эксперта, одной из таких ответных мер может стать закрытие расположенной в Турции радиолокационной станции - части системы ПРО НАТО в Европе. Кстати, Соединенные Штаты уже постепенно начинают применять ограничения, особенно относительно продолжения участия турецкой стороны в программе по созданию истребителей F-35.

Анкара готова ответить Вашингтону в случае применения против нее санкций из-за приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на встрече с редакторами Анатолийского агентства.



"Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом", - предупредил глава внешнеполитического ведомства.

Он в очередной раз подчеркнул решительный настрой Турции в вопросе приобретения С-400.

По его словам, Анкара не намерена отказываться от этих планов. "По теме С-400 мы настроены решительно и отступать не намерены. Нам нужно было удовлетворить свою потребность в подобных системах, и мы это сделали с Россией", - пояснил Чавушоглу.

Кроме того, он отметил, что на данном этапе отказ от контракта просто невозможен и не обсуждается. По его словам, турецкая сторона готова заплатить любую цену за поставку ей этих систем. К тому же, дипломат заверил, что ЗРК не несут никакой угрозы для НАТО.

По мнению живущего в Анкаре эксперта Российского совета по международным делам Тимура Ахметова, если США исключат Турцию из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки С-400, турецкая сторона в ответ может закрыть расположенную на ее территории радиолокационную станцию (РЛС) раннего оповещения о ракетном нападении, которая является частью системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Европе.

"Среди вариантов ответных мер Турции может быть закрытие радара системы ЕвроПРО в Кюреджике, обращение в суд за компенсацией, так как деньги были уплачены, неучастие в учениях НАТО и США, прекращение обмена разведданных по террористам", - сказал Ахметов РИА "Новости".

Он назвал авиабазу Инджирлик в провинции Адана на юге Турции, где базируются ВВС США, "не таким большим козырем" для Анкары. Эксперт рассказал, что Германия передислоцировалась оттуда в Иорданию. По его словам, США сейчас изучают варианты базирования в Катаре, Греции и Восточной Европе.

"Для Турции закрытие авиабазы Инджирлик скорее будет минусом в плане ее влияния в НАТО и стратегического значения для США", - считает собеседник агентства.

Двумя днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что российские С-400 будут поставлены в июле.

"Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершенное дело. Они будут поставлены в следующем месяце", - приводит слова главы государства турецкий телеканал NTV.

Он подчеркнул, что Анкара не собирается получать разрешения на оборону страны от кого-либо. Кроме того, по его словам, турецкая сторона просила США продать свои системы, но они ответили отказом.

Санкции Соединенных Штатов против Турции уже начинают вступать в силу. 11 июня официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс сообщил агентству Reuters, что турецкие летчики, которые проходили обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 на авиабазе "Люк" в США, прекратили тренировочные полеты.

"Министерству известно, что турецкие летчики на авиабазе "Люк" не летают. Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится", - отметил он.

Как уточнили в агентстве, на прошлой неделе начальник авиабазы принял решение прекратить программы подготовки турецких летчиков и техников, исходя из соображений безопасности. При этом сейчас турецкие специалисты по-прежнему продолжают подготовку на авиабазе Эглин во Флориде, указали в Reuters.

В начале месяца постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила в эфире телеканала CNBC, что Анкара должна выбрать что-то одно: либо российские ЗРК С-400, либо американские истребители пятого поколения F-35.

О приостановке Вашингтоном поставок Турции оборудования для истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II и самих самолетов стало известно 1 апреля.

"В ожидании однозначного решения Турции об отказе от закупок С-400, поставки оборудования и другие действия, касающиеся F-35 для ВВС Турции, были приостановлены", - сообщил представитель министерства обороны США подполковник Майк Эндрюс, которого цитировало Reuters.

Американская сторона также рассматривал вопрос о полном исключении Турции из производства F-35. В этой стране изготавливаются детали фюзеляжа, шасси и дисплеи кабины. Но, по мнению источников, знакомых со схемами мирового производственного процесса F-35 и позицией США по этому вопросу, Турцию в этой цепочке можно заменить.


Лидия Мисник

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