"Русские нападут и умрут": что говорит новый командующий в Эстонии

Ополченцев Эстонии возглавил полковник, стрелявший во сне русских

Добровольческое военизированное эстонское формирование "Кайтиселиит" возглавит полковник Рихо Юхтеги, который в прошлом году рассказал, как эстонцы победят россиян в случае возможного вооруженного конфликта. По его словам, российская армия может быстро прорваться до Таллина, но взять всю страну ей не позволят эстонские военнослужащие.

Эстонское правительство одобрило кандидатуру полковника Рихо Юхтеги на пост командующего военизированным ополчением "Кайтселиит" ("Союз обороны"), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Должность лидера добровольной военизированной организации требует от офицера больше, нежели в случае управления традиционным воинским подразделением, и я убежден, что полковник Юхтеги продолжит развивать "Кайтселиит" последовательно, сбалансированно и профессионально", - приводит пресс-служба слова министра обороны Юри Луйка.

Новый командующий вступит в должность 19 июля.

Добровольческое военизированное формирование "Кайтиселиит" вместе с Вооруженными силами входит в состав эстонского минобороны. Отделения функционируют в 15 уездах, их общая численность достигает 20 тыс. человек. В подчинении у этого формирования - три младшие добровольческие организации: женская "Найскодукайтсе", юношеская "Нооред Коткад" и "Кодутютред". В последней состоят девочки до перехода в "Найскодукайтсе". Союз обороны Эстонии функционировал в 1918-1940 годах и был возрожден в начале 1990-х, его официально признали в 1992 году.

"Кайтселиит" регулярно участвует в общевойсковых и международных учениях, проводит собственные учения и осуществляет подготовку кадров по самым различным направлениям.

Юхтеги как раз является одним из основателей "Кайтселиита". Именно в этом формировании в 1991 году началась его офицерская карьера. Юхтеги более десяти лет служил в военной разведке, два раза принимал участие в операциях НАТО в Афганистане, работал военным атташе в Грузии. С 2012 года возглавлял подразделения по спецоперациям.

Полковник получил международную известность в июле прошлого года, когда заявил о возможности военного конфликта с Россией и рассказал, каким образом "победит" российскую армию.

Он допустил возможность, что "русские дойдут до Таллина за два дня", но подчеркнул, что даже в таком случае они не получат всю Эстонию. Армия прибалтийской республики, по его мнению, перережет российским солдатам линии коммуникации и снабжения "и все остальное".

"Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают это", - заявил Юхтеги в интервью изданию Politico.

Он также выразил уверенность, что эстонцы должны готовиться к "сдерживанию России". "Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление во время войны начинается сегодня. Мы должны быть готовы ко всему и научить людей, что делать, если что-то случится", - подчеркнул Юхтеги.

Кроме того, он напомнил, что в соответствии с одним из положений оборонной доктрины Эстонии, если иностранные войска пересекают госграницу, Силы обороны должны немедленно начать активное сопротивление. Оно не должно прекращаться до тех пор, пока соответствующее распоряжение не отдаст эстонский лидер. Такой приказ в январе 1995 года издал первый командующий Силами обороны Эстонии генерал Александр Эйнсельн, который в 1950-1985 годах служил в армии США.

"Он приказал каждому офицеру немедленно начать сопротивление, если российская армия пересечет эстонскую границу. Никто из последующих командующих Силами обороны не осмелится его [приказ Эйнсельна] аннулировать", - отметил Юхтеги.

Военный назвал этот приказ основополагающим для нового поколения эстонских офицеров.

По его убеждению, сдерживание так называемой "российской угрозы" требует участия каждого жителя Эстонии, а не только военнослужащих.

В случае возникновения кризиса эстонцы должны интегрироваться в подразделения сил специального назначения, подчеркнул он. "Паника - это плохо. Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление во время войны начинается сегодня. Мы должны быть готовы ко всему и научить людей, что делать, если что-то случится", - пояснил Юхтеги.

Более того, в том же интервью он рассказал о своем сне, в котором он стрелял по русским солдатам. Он приснился ему в последние годы существования СССР, "Мне приснился сон. Была битвы, рядом с моим родным городом. Мы против русских. Мы были плохо организованы, конечно. Между холмами возле Эльвы были построены окопы. Все мои друзья были там. Русские шли с юга, со стороны Вальге. Многие [из наших] тогда погибли. И я отчетливо слышал запах крови и боеприпасов. Я снял автомат Калашникова с тела убитого русского солдата и начал стрелять по ним. А потом мы убежали и спрятались в лесу", - рассказал Юхтеги.

В Госдуме такие высказывания эстонского военачальника прокомментировали довольно кратко. Председатель комитета нижней палаты российского парламента по обороне Владимир Шаманов усомнился в адекватности Юхтеги.

"Я могу сказать, что это слова сумасшедшего, место которому не в вооруженных силах или какой-то другой структуре, а в дурдоме. Больше я сказать ничего не могу", - заявил он ФАН.

Москва неоднократно указывала на безосновательность опасений якобы возможного нападения России на одну из стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что в Североатлантическом альянсе прекрасно осведомлены об отсутствии у российской стороны таких планов. По его мнению, такие заявления используют для усиления группировки военного блока в регионе.

Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, выступая на выездном заседании коллегии ведомства в Севастополе в конце июня прошлого года, обратил внимание, что на фоне "истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии"

численность контингента НАТО в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии за несколько лет выросла с 2 тыс. до 15 тыс. человек.

При этом в период учений их количество увеличиваются до 40-60 тыс. военнослужащих, тогда как российская сторона не наращивает состава войск в регионе.

Кристина Сизова