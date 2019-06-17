Стандарт (Болгария): никакой российской военной угрозы для Болгарии нет

Болгарский эксперт в области национальной безопасности считает "коллективный Запад" сообществом вассалов Вашингтона, а Украину — американским "тараном", с помощью которого янки решают свои геостратегические задачи. В этом интервью он излагает свое мнение об истинных причинах конфликта между Россией и Украиной на Черном море, стратегических интересах супердержав в этом регионе и о присутствии там НАТО.

Боян Чуков - болгарский эксперт по борьбе с терроризмом. Бывший дипломат. Советник по внешней политике и советник по национальной безопасности при правительстве тройной коалиции (2008-2009). Имеет более 500 публикаций по международной проблематике.

Стандарт: Господин Чуков, можно ли сказать, что суть "горячего" конфликта между Россией и Украиной в бассейне Черного моря заключается в том, что и Россия, и Украина считают территориальные воды вокруг Крыма своими?

Боян Чуков: Конфликт вокруг Азовского моря между Россией и Украиной является лишь одним из побочных "продуктов" геополитической битвы между Вашингтоном и Москвой. Украина играет роль прокси, инструмента американцев против русских. Киев превратился в американский "таран" в Евразии, с помощью которого янки (так в тексте - прим. ред.) решают свои геостратегические задачи. Постоянный конфликт между россиянами и украинцами оттягивает значительные ресурсы Кремля. Основной целью эскалации конфликта между Киевом и Москвой является не только блокирование процессов реинтеграции на постсоветском пространстве, но также экономическое обескровливание и дальнейшая дезинтеграция Российской Федерации. Особенно после 2014 года усилившиеся процессы реинтеграции бывшего СССР стали видны очень отчетливо.

- Могут ли считаться провокацией действия бывшего президента Украины Петра Порошенко в ноябре 2018 года, когда украинские моряки неожиданно нарушили действующую на тот момент практику согласования своих действий в Керченском проливе с российскими лоцманами и пограничниками и попытались прорваться в Азовское море под Крымским мостом без согласования?

- Украинские моряки, разумеется, целенаправленно шли на конфликт с россиянами. С ноября 2018 года прошло уже достаточно много времени, и ряд фактов, опубликованных позднее в открытом доступе, указывают на то, что в подготовке и проведении провокации украинских моряков приняли участие спецслужбы Украины. Россиянам удалось в целом урегулировать эту непростую ситуацию, не позволив Киеву в полной мере осуществить задуманный, весьма драматичный сценарий. Но позвольте мне повторить: Киев никогда бы не осмелился предпринять подобные действия на Азовском море, если бы янки не стояли за спиной украинских лидеров.

- Какую цель, по Вашему мнению, преследует упорное отрицание Украиной и Западом новой реальности в Крыму безотносительно того, считать ли произошедшее аннексией или добровольным присоединением?

- Присоединение Крыма к Российской Федерации является поворотным пунктом в отношениях России и США. После марта 2014 года эти отношения резко ухудшились. Европейцы пока еще тяготеют к политике Вашингтона и не обладают полной геополитической субъектностью. Понятие "коллективный Запад" - это сообщество вассалов Вашингтона, которые, как хор в античных трагедиях, участвуют во внешнеполитических спектаклях американского режиссера. Присоединение Крыма к России разрушило военно-стратегические планы Пентагона в бассейне Черного моря. Янки уже видели в Севастополе свою военно-морскую базу, но увы…Зеленые человечки появились неожиданно, и Крым превратился в непотопляемый российский авианосец в Черном море. После строительства американцами военной базы "Бондстил" в Косово вторым запланированным опорным пунктом Пентагона, который бы связал Балканы с Причерноморьем, должен был стать Крым. Ставка не сработала. Американские планы провалились. В то время глобальный гегемон еще не осознавал, что он уже становится бывшим глобальным гегемоном. Российские оружейные системы за последние два года обогнали технологически американские аналоги, и у Вашингтона больше нет военных ресурсов, чтобы навязывать свою волю в любой точке планеты так, как это было 4-5 лет назад.

- Неужели на Западе кто-то всерьез считает, что санкции заставят Россию вернуть Крым? Или что НАТО будет воевать с Россией на Черном море из-за Крыма?

- Я думаю, мы не станем свидетелями ни первого, ни второго. Россия не вернет Крым. И американцы, кстати, тоже не закроют свою базу "Бондстил". Было бы неплохо, если бы все постепенно привыкали уже к мысли, что НАТО - это синоним Пентагона. Европейцы давно отвыкли служить в армии, как это было 50 лет назад. Посмотрите, сегодня 40% немецких мужчин хотели бы заниматься домашним хозяйством. Это кадровый резерв Бундесвера. Более того, число европейских мужчин, которые участвуют в гей-парадах, растет лавинообразно. Только турецкая армия сохранила свою боеспособность. Но Анкара в последнее время отбилась от рук и не склонна во всем подчиняться Вашингтону. Американцам предельно ясно, что своими новыми гиперзвуковыми ракетами россияне уничтожат все ключевые командные пункты США, которые в теории могли бы принять решение атаковать цели на территории РФ. Кремль четко заявил, что мишенью российских ракет становятся все американские базы в Европе, которые представляют угрозу для россиян.

- Могут ли, по Вашему мнению, Крым, Керченский пролив и Крымский мост со временем стать прецедентом в европейском морском праве? Ведь есть сложные случаи: Северный Кипр (Запад не вводил санкции против Турции, например), Гибралтар, Босфор и Дарданеллы… Есть ли возможность со временем прийти к соглашению между ЕС и Россией по некоторым "правилам поведения" в регионе?

- Я думаю, что мы уже имеем прецедент случаю с Крымом. Скажем, Запад никогда не признавал включение стран Балтии в состав СССР. И что? Все на самом-то деле сводится к балансу сил между глобальными игроками. Сегодня все в мире решает треугольник США-Россия-Китай. Проблема достижения/не достижения договоренностей между Россией и ЕС сводится к тому, что Брюссель не является независимым игроком на международной арене. Становится все очевиднее, что по одним вопросам Москва может договориться с Берлином. По другим - с Парижем, по третьим - даже с Лондоном. В принципе, стране, ведущей глобальную геополитическую игру, очень сложно вести переговоры о "правилах поведения" со страной или группой стран, чей удел - региональные или даже узкорегиональные амбиции.

- Смогут ли Запад и Россия договориться о деэскалации хотя бы в том, что касается военных учений в Черном море? В конечном счете, если мы говорим о долгосрочном мире, стабильности и экономическом развитии в регионе, военная напряженность, по-видимому, не способствует всему вышеперечисленному. Существует ли действительно российская военная угроза для Болгарии?

- Нет никакой российской военной угрозы для Болгарии. По крайней мере, сегодня. Но нагнетание истерики про "российскую военную угрозу" служит геостратегическим планам Пентагона в Европе. Поэтому, если нет российской угрозы, ее нужно придумать. Надо же постоянно говорить о гибридной войне. Вообще-то на сегодняшний день я не вижу оснований ожидать снижения напряженности между Россией и коллективным Западом. Не будем забывать и про Китай, который ведет ожесточенную торговую войну с США. Недалек тот день, когда НАТО начнет говорить о военной угрозе Китая и гибридной войне, которую Пекин ведет против стран ЕС и НАТО. Напомню: некоторое время назад возникла необходимость раздувать панику из-за того, что Европе якобы угрожают иранские и северокорейские ракеты. Вы, наверно, помните, сколько "говорящих голов" пугали нас с экранов телевизоров, что иранские аятоллы не шутят и вот-вот обрушат всю ракетную мощь Корпуса стражей исламской революции на наши головы. Смешно, не правда ли?

- "Турецкий поток" и участие в других российских энергетических проектах для Болгарии - это перспектива на будущее в виде миллиардов доходов для экономики или это "нож в спину" Украины? Если второе, не слишком ли много жертв ради страны с крайне неоднозначной политикой и репутацией? Является ли разумным подход, при котором страны ЕС под давлением Соединенных Штатов в течение уже пяти лет по какой-то причине жертвуют многим ради Украины, которая все так же далека от вступления в НАТО и ЕС?

- Я хотел бы прежде всего обратить внимание на тот факт, что, по крайней мере, в ближайшие несколько лет транзит российского природного газа через территорию Украины полностью не прекратится. Вопрос в том, какой будет объем транзитного газа. Проблема в том, что при уменьшенном объеме транзита российского газа через Украину использование украинской газотранспортной сети становится невыгодным. Но это вопрос, который может быть решен только путем переговоров между россиянами и украинцами. А наша проблема в том, что строительство "Южного потока" сорвалось. Он превратился в "Турецкий поток", а турки теперь станут нам распределять тот же самый газ, который мы по "Южному потоку" получали бы непосредственно из России. Как говорят русские: "Нагулялись, напрыгались и наскакались". Пока европейцы ведут себя как вассалы США, они будут продолжать служить планам США в Европе и продолжать противостоять России из-за Украины. Европейские элиты ведь не служат своим народам. Это компрадорские элиты, которые послушны своему начальству.

- Как Вы думаете, настанет ли когда-нибудь время, когда все без исключения черноморские страны соберутся на специальной конференции для решения проблемных вопросов? И где можно провести такую встречу?

- В Черноморском регионе сегодня уже действуют различные международные организации, которые обсуждают региональные проблемы. К сожалению, эти организации не могут похвастаться особыми успехами. Если мы посмотрим на Каспийское море, то там также постоянно ведутся переговоры, но серьезных результатов пока нет. Транскаспийский газопровод так и не построен, но зато о нем постоянно говорят. Среди черноморских стран явно выделяются две ведущие державы, Россия и Турция. Соединенные Штаты пытаются под прикрытием НАТО пролезть в Черное море, но пока с переменным успехом. Я не оптимист. Американская стратегия направлена на повышение градуса военного противостояния между натовскими черноморскими странами и Россией. Напряжение растет. Боюсь, что Украина вскоре снова может быть использована в качестве антироссийского инструмента в Черном море. Я думаю, что хорошее место для диалога между черноморскими странами - Стамбул. Все-таки Турция владеет черноморскими проливами, естественным "вентилем" Черного моря.

Иван Иванов