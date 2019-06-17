Следственная группа, работающая в Нидерландах по делу о катастрофе борта MH17, готова назвать имена конкретных виновников.

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Речь идёт о деле, расследование по которому продолжается уже почти пять лет. За это время следователи в Голландии не представили ни данных с расшифровкой "чёрных ящиков", ни свидетельств диспетчеров. Не поступило от следователей и комментариев по поводу предыдущей пресс-конференции, во время которой на экране была продемонстрирована часть ракеты одной из украинских воинских частей.

Голландское телевидение сообщает, что пресс-конференция представителей следственной группы намечена на 19 июня. Отмечается, что в её ходе будут названы имена тех людей, на которых лежит прямая вина за нанесение удара по пассажирскому "Боингу".

Напомним, что самолёт упал в районе населённого пункта Грабово в июле 2014 года. Украинская сторона и коллективный Запад сразу же обвинили в атаке Россию. При этом до сих пор нет данных о том, а что же делали украинские расчёты ПВО в районе Зарощенского. Нет данных и о судьбе днепропетровских диспетчеров, которые повели самолёт над эпицентром боевых действий.

Нужно отметить, что несколько недель назад власти Малайзии отметили странности хода расследования. В частности, было обращено внимание на то, что малайзийские представители не были допущены к непосредственной расшифровке бортовых самописцев авиалайнера. Представитель Малайзии был приглашён уже постфактум – чтобы "засвидетельствовать" выводы комиссии. В Куала-Лумпуре отметили, что такой подход говорит о предвзятости при осуществлении расследования. Однако в Голландии претензии страны, которой принадлежал лайнер, оставили без ответа.