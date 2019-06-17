Роскосмос покажет в Ле-Бурже перспективную ракету-носитель "Союз-5"

Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Роскосмос представит на авиационной выставке в Париже макет перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"В составе экспозиции - макеты ракет-носителей (РН) семейства "Союз" (включая перспективную РН "Союз-5" "Иртыш") производства РКЦ "Прогресс" и "Ангара" (ГКНПЦ им. М.В. Хруничева)", - говорится в сообщении госкорпорации, посвященном участию в выставке.

Помимо этого, на выставке будут представлены космические аппараты "Луна-Глоб" и "Арктика" (НПО "Лавочкина"), "Метеор-М" (корпорация "ВНИИЭМ"), "Бион-М" и "Аист-2Д" (РКЦ "Прогресс"), "Экспресс-1000", "Глонасс-К" и "Луч-5А" (ИСС), отметили в Роскосмосе.

"ЦНИИмаш предлагает вниманию посетителей модель участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры для будущих пилотируемых экспедиций". - добавили в госкорпорации.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что "Союз-5" будет нацелен на захват рынка коммерческих запусков. По его словам, стоимость ракеты будет ниже, чем у конкурентов.

31 мая гендиректор РКЦ "Прогресс" сообщил, что на предприятии начали изготавливать топливные баки для ракеты-носителя "Союз-5".

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы.