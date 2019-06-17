Войти
17.06.2019
Lenta.ru

Ядерный бомбардировщик B-52 испытал гиперзвуковую ракету

575
0
-1
Источник изображения: Фото: Tessa B. Corrick / U.S. Air Force / Reuters

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A, сообщает The Drive.

Испытательный полет состоялся 12 июня на авиабазе Эдвардс (Калифорния). Ракета без боеголовки была подвешена под одно из крыльев бомбардировщика и находилась там в течение всего времени полета. В ходе испытаний отслеживалось воздействие вибраций и сопротивления воздуха на оружие и внешнюю подвеску самолета.

На момент публикации ВВС США не выпустили фото и видео тестов.

В мае сообщалось, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.

В апреле появилось видео запуска пороховыми стартерами двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 B-52 Stratofortress.

Ракета AGM-183A должна быть готова к началу 2022 финансового года, то есть к октябрю 2021-го.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
F-35
F-35A
F-35C
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
28.03.2019
Бюджет великого противостояния: сколько денег нужно Пентагону
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
20.08.2014
Загадочная «воздушно-морская операция»
26.06.2012
Пилотируемые боевые самолеты - предел развития?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:22
  • 11
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты