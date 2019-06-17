Ядерный бомбардировщик B-52 испытал гиперзвуковую ракету

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A, сообщает The Drive.

Испытательный полет состоялся 12 июня на авиабазе Эдвардс (Калифорния). Ракета без боеголовки была подвешена под одно из крыльев бомбардировщика и находилась там в течение всего времени полета. В ходе испытаний отслеживалось воздействие вибраций и сопротивления воздуха на оружие и внешнюю подвеску самолета.

На момент публикации ВВС США не выпустили фото и видео тестов.

В мае сообщалось, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.

В апреле появилось видео запуска пороховыми стартерами двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 B-52 Stratofortress.

Ракета AGM-183A должна быть готова к началу 2022 финансового года, то есть к октябрю 2021-го.