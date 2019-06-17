Роскосмос объединит лунную миссию и проект сверхтяжелой ракеты

Создание сверхтяжелой ракеты, лунная миссия РФ и проект "Сфера" будут проходить в рамках одной государственной программы "Космическая деятельность России", рассчитанной на период до 2030 года. Об этом в пятницу, 14 июня, рассказал председатель Научно-технического совета (НТС) "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Мы будем делать не отдельные программы по сверхтяжу, по "Сфере", а будет одна программа — госпрограмма "Космическая деятельность России", потому что сейчас от федеральных целевых программ ушли. Это не рекомендуется, принято решение, что все работают в рамках государственных программ", — приводит его слова ТАСС.

Предложения по госпрограмме представят до 1 августа, уточнил Коптев.

В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. Если планы будут успешно реализованы, уже через 10 с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов.

В том же месяце Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса: на это потребуется примерно 700 млрд рублей. Эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя будет представлен в правительство РФ до конца 2019 года.