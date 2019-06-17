Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
По сравнению с США и Китаем Россия явно третья. Это отнюдь не означает, что она не в состоянии угрожать соседям. Но "сверхдержава"? Это вряд ли. Россия остается региональной державой, утверждает автор. Она не выдерживает сравнения с настоящей сверхдержавой, постоянно крепнущим Китаем: её оборонная промышленность больше смахивает на китайскую двадцатилетней давности.
Недавно я побывал в Скандинавии и пообщался с военными этого региона и знатоками в области безопасности. Из наших дискуссий стало ясно, что крупнейшей головной болью в Северном регионе снова стала Россия - и честно говоря, весьма внезапно. На мой вопрос, почему, и в Осло, и в Стокгольме, и в Хельсинки отвечали одним словом: Крым.
В 2014 году президент России Владимир Путин провел дерзкий - и незаконный - маневр, захватив полуостров Крым, часть независимой республики Украина (в 1954 году советский лидер Никита Хрущев любезно передал Крым, - где большинство населения составляли русские, - тогдашней УССР, создав почву для кризиса 2014 года).
То, как запросто Путин отнял у суверенного государства часть его территории, для других стран в тени российской мощи прозвучало пресловутым тревожным звоночком. Государства, где этнические русские составляют значительное меньшинство, в частности Эстония, Латвия и Литва, справедливо обеспокоены тем, что могут оказаться следующими в списке Путина. Однако все более агрессивная Россия по понятным причинам волнует и другие страны Западной Европы.
Российская периферия
Вне всяких сомнений, у государств на российской периферии есть все причины для опасений. В военном отношении Москва там сильнее всего. В своей западной части Россия сосредоточила огромные силы, тысячи танков и других единиц бронетехники, истребителей, ракет и тому подобного. На стороне России не только численное превосходство, но и географическая близость: чтобы вторгнутся в ту же Финляндию или Швецию, далеко ходить ей не надо.
Но, несмотря на численность своих вооруженных сил, в особенности мощь и качество стратегического ядерного арсенала, Россия по-прежнему остается региональной державой, чей удел - лишь грозить ближайшим соседям вдоль своих границ.
Хотя для Эстонии или Финляндии (а, может быть, даже Польши) это утешение слабое, могучей сверхдержавой Россию считать нельзя. Сравнения с настоящей сверхдержавой, постоянно крепнущим Китаем, она вообще не выдерживает.
Армия старого хлама
Для начала у российских вооруженных сил почти нет новых и современных вооружений. С начала 2000-х годов - то есть почти за четверть века - российский ВМФ спустил на воду лишь с дюжину надводных боевых кораблей. Большинство из них - небольшие суда, главным образом, корветы и фрегаты. И большинство из них развернуты во вспомогательных бассейнах - в Черном и Каспийском морях.
Да, ВМФ заполучил ряд новых атомных подводных лодок класса "Борей" с баллистическими ракетам. Две из них развернуты на Тихоокеанском флоте (и еще три в проекте). Кроме того, Россия медленно - очень медленно - строит горстку дизель-электрических лодок класса "Лада".
Новых эсминцев Россия не получала с конца 1990-х. Новый тяжелый эсминец класса "Лидер" на атомной тяге откладывается уже много лет. Раньше середины 2020-х первый корабль нового класса вряд ли будет построен. Новый авианосец и новый универсальный десантный корабль (УДК) застряли на стадии проектирования, и их строительство, - если до него вообще когда-нибудь дойдет, - в ближайшее десятилетие тоже не начнется.
Вот и получается, что основная масса российских вооружений по-прежнему представляет собой модернизированные разработки советских времен - истребители Су-27 и МиГ-29 (чьи первые полеты состоялись еще в конце 1970-х годов), бомбардировщик среднего радиуса действия Ту-22 (тоже реликт 1970-х годов) и танки Т-72.
Образцово-показательные продукты
Не то чтобы русские не умели делать превосходные системы вооружений - взять, хотя бы, истребитель Су-30 и ЗРК С-300 и С-400 (хотя, опять-таки, это еще советские наработки). Вот совсем недавно русские представили современный танк Т-14 "Армата" и прототип истребителя пятого поколения Су-57.
"Армата" - тяжелый 48-тонный танк, оснащенный 125-мм орудием, модернизированной броней и системой активной защиты, а также системой необитаемых башен (с автоматом заряжания). Однако цена в 4 миллиона долларов США за штуку российской армии не по карману.
То же самое можно сказать и о Су-57. Самолет уже 20 лет маринуется в конструкторском аду, и ходят слухи, что до массового производства для российских ВВС дело так и не дойдет. При этом, как отметил Дэвид Экс (David Axe) из журнала "Нэшнл интерест" (The National Interest) в статье "Никаких тайн: почему Россия не станет сверхдержавой по истребителям-невидимкам", Су-57 - всего лишь прототип, то есть "сырая разработка", лишенная "ключевых боевых систем". Да и отказ индийцев довести истребитель до ума совместными силами громкой похвалой никак не назовешь.
По сути, сегодняшняя оборонная промышленность России больше смахивает на китайскую двадцатилетней давности: она производит лишь считанные новшества, их мы называем "образцово-показательными продуктами".
Пустые карманы и несбыточные мечты
Разница в том, что многие превосходные системы собственной разработки (например, танки Т-90 и истребители Су-30) Россия попросту не может себе позволить. Во многом это связано с постоянной нехваткой финансирования. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017 году российские военные расходы сократились по сравнению с предыдущим годом на 17% до 3,9 триллионов рублей (61 миллиардов долларов США). В 2018 году оборонный бюджет ужался еще на 5,5%.
Для сравнения, Китай за последние 20 с лишним лет последовательно увеличил свой оборонный бюджет с 10 миллиардов долларов в 1997 году до 177,6 миллиардов. В итоге Китай тратит на оборону вчетверо больше России.
И результат налицо. С каждым годом Китай неуклонно наращивает военную мощь. С 2000 года он приобрел десятки новых эсминцев и фрегатов, а также сотни истребителей четвертого поколения. Он разработал два истребителя пятого поколения и уже ввел их в эксплуатацию. У него уже есть один рабочий авианосец, и еще минимум два строятся. Способность Китая демонстрировать силу все еще ограничена, однако движется по восходящей траектории и постоянно увеличивается - в том, что касается качества, мощи и размера.
По сравнению с США и Китаем Россия в этой тройке явно третья. Это отнюдь не означает, что она не в состоянии угрожать соседям. Но "сверхдержава"? Это вряд ли.
Ричард Битцингер - приглашенный научный сотрудник Программы военных преобразований Школы международных исследований им. С. Раджаратнама, Наньянского технологического университета в Сингапуре.
Комментарии читателей:
Douglas Houck
Автор не только дурак, но и горит желанием поделиться своей дуростью со всем миром.
Francis
Мусорная армия с гиперзвуковыми ракетами, перед которыми Запад беззащитен…
Ahson
Что бы там Китай ни выдал за последние 20 лет, это все равно хуже того советского, что есть у русских. Балда!
Ричард Битцингер (Richard Bitzinger)
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истребители Су-30) Россия попросту не может себе позволить.Вот тут наоборот беда- слишком много закупают именно Су-30...
Россия, не обеспечив экономическое развитие, начала реализовывать свои амбиции и претензии на сверхдержавность.У России выбора не было- иначе бы съели.
Совершенно непоследовательное поведение, в отличие от того же Китая.
....который щас за это и выгребает. А мы на горе пока посидим, слабые мы, но к нам лучше не лезть зарежем, а так да, хилые и слабые.
Россия по-прежнему остается региональной державой, чей удел - лишь грозить ближайшим соседям вдоль своих границ.ну допустим...и в чём тогда отличие от современного Китая?...почему Китай записывается в сверхдержавы?...если отличительной чертой "сверхдержавы" является способностью проецировать военную силу по всей планете, то тогда только США в "лиге чемпионов"...РФ, и Китай лигой пониже, пока, по крайней мере...свои торговую логистику тоже только США способно контролировать по всей планете...китайский гонор, пока, не уместный...
где это Китай смог отстоять свои интересы демонстрируя военное присутствие?...особенно, не вдоль своих границ...
Вот вам ещё один характерный западный жополиз.Статья из бюджета Обамы, он выделил 12 миллиардов на антироссийскую пропаганду.
В 2014 году президент России Владимир Путин провел дерзкий - и незаконный - маневр, захватив полуостров Крым, часть независимой республики УкраинаИнтересно, а когда китайское правительство надумает Тайвань возвращать, автор тоже назовёт это "дерзким и незаконным манёвром"? :)