Войти
17.06.2019
Российская газета

Видео: "афганские" Т-62М отработали форсирование реки в Узбекистане

635
0
+1

Будущие командиры танковых подразделений сухопутных войск Узбекистана на вододроме чирчикского высшего командно-инженерного училища отрабатывали задачи по форсированию рек по дну. Для этих целей были привлечены танки Т-62М.

В последние годы мы привыкли видеть эти боевые машины в пустынях и горных районах Сирии, где на них успешно воюют с незаконными вооруженными формированиями. Если говорить о странах на постсоветском пространстве, то Узбекистан в настоящее время является единственным, кто продолжает активно эксплуатировать такие танки.

"Шестьдесят вторые" данной модификации были созданы в 80-е годы с учетом опыта боевого применения бронетехники в Афганистане. От более ранних образцов эта версия отличалась усиленной бронезащитой корпуса и башни, а также днища. На них были установлены лазерные дальномеры и прицелы, способные наводить управляемые ракеты. Конструкторы также позаботились о повышении мощности двигателей.

В первую очередь, обновленные машины поступили на вооружение "ограниченного контингента" 40-й армии, в составе которой воевали до самого окончания интернациональной миссии.

После войны эта бронетехника была выведена на территорию СССР, в результате часть ее осталась в Узбекистане.

Несмотря на афганскую специализацию, Т-62М, как и все послевоенные танки, могли успешно преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров по дну.

Поскольку занятия в Чирчике проводились с молодыми курсантами, то кроме воздухопитающей трубы небольшого диаметра на люке командира танка была установлена специальная труба-лаз, дающая возможность эвакуации из машины в случае чрезвычайных ситуаций. Однако, судя по видео, никаких ЧП не было, будущие офицеры успешно справились со всеми поставленными задачами.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Узбекистан
Продукция
Т-62
Похожие новости
05.09.2018
"Танковая карусель" и утка по-пекински
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
04.09.2017
Афганский план Трампа отвечает российским интересам
03.04.2014
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны государств – членов ШОС
29.03.2013
Возвращение «шурави»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:22
  • 11
СВ США начинают применение нано-БЛА "Блэк Хорнет 3"
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты