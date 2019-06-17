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17.06.2019
ТАСС

Пограничный сторожевой корабль "Анадырь" спустили на воду в Зеленодольске

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АО «Зеленодольский завод им. Горького»
АО «Зеленодольский завод им. Горького».
Источник изображения: prav.tatarstan.ru

Корабль спроектирован полностью по требованиям морских пограничников

ТАСС, 14 июня. Церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга "Анадырь" состоялась в пятницу на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького в городе Зеленодольск (Татарстан).

"Сегодня мы присутствуем на замечательном празднике - спуске на воду корабля серии "Океан" первого ранга "Анадырь", - отметил руководитель департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев.

Он добавил, что головной корабль проекта 22100 "Полярная звезда" "сегодня успешно несет службу в охране государственной границы, защиты экономических и других законных интересов РФ в северных морях Ледовитого океана, в западном Арктическом районе".

По словам Медведева, на сегодняшний день можно констатировать, что "корабли данного проекта не только не уступают лучшим мировым образцам кораблей подобного класса (как российским, так и иностранным), но и по ряду позиций превосходят их".

Пограничный сторожевой корабль "Анадырь" нового поколения проекта "Океан" был разработан АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург). Это первый в новейшей истории России корабль, спроектированный полностью по требованиям морских пограничников.

Корабли проекта 22100 "Океан" ледового класса предназначены для охраны исключительной экономической зоны России. Кроме того, эти корабли могут участвовать в аварийно-спасательных операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, обеспечении действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22100 Океан
Арктика
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