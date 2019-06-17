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17.06.2019
Российская газета

Ракетой комплекса С-125 ударили по городу в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В Ливии сторонники находящегося в Триполи правительства национального согласия снова применили по наземным целям ракету зенитного комплекса С-125.

Для атаки была использована новая пусковая установка. По сравнению с теми, что "засветились" в Сети ранее, она более компактна и может буксироваться обычным грузовым автомобилем.

Противники ПНС обвиняют ракетчиков в том, что они обстреляли плотно заселенный город Каср-Бен-Гашир. Действительно, при таком подходе, когда прицеливание осуществляется, что называется, наугад, боеголовка весом в 60 кг может натворить много бед.

Однако на этот раз мирным жителям, по всей видимости, повезло: ракета ушла куда-то в сторону. По крайней мере, пока данные о жертвах и каких-либо разрушениях не поступали.

Применение для ударов по наземных целям средств поражения, ранее предназначавшихся для выполнения задач ПВО, стало особенностью последних трех лет гражданской войны в Ливии. Как оказалось, на различных складах до сих пор хранится большое количество ракет к комплексам С-125. Их дорабатывают и пускают в дело.

Некоторое время был перерыв в таких атаках, но после обострения обстановки в стране ракетные пуски возобновились.

 


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Продукция
С-125
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