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17.06.2019
Военное обозрение

Сразу два российских БДК отправились в Средиземное море

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Россия наращивает поставки грузов в Сирию, следует из данных мониторинговых ресурсов. В четверг вечером сразу два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России - "Цезарь Куников" и "Азов", пройдя Черноморские проливы, вошли в Средиземное море и взяли курс на Тартус.

Источник изображения: topwar.ru

Как следует из данных, предоставленных мониторинговыми сайтами, два российских БДК вышли из Новороссийска и идут в направлении базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ Тартус в Сирии. При чем утверждается, что судя по осадке оба БДК идут сильно груженные. О характере груза сведений нет .

Кроме этого, согласно предоставленным данным западных авиационных мониторинговых сайтов, за последние три недели военно-транспортные самолеты ВКС России совершали чуть ли не регулярные рейсы на российскую авиабазу "Хмеймим". Не менее 14 рейсов в Сирию совершили тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан", еще несколько рейсов совершили военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС РФ.

В зарубежных СМИ высказываются предположения, что Россия с помощью судов "Сирийского экспресса" и военно-транспортной авиации доставляет в Сирию военные грузы для своей авиационной группировки и постоянно группы ВМФ РФ в Средиземном море, а также для правительственной армии Сирии.

Возросшая интенсивность грузопотока является свидетельством того, что Москва и Дамаск готовят операцию по освобождению Идлибской зоны деэскалации от боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра" и примкнувшим к ним боевиков.

Со своей стороны отметим, что данные предположения западных и других СМИ могут остаться лишь догадками, а грузы в Сирию доставляются в плановом порядке.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-124
Ил-76
Цезарь Куников
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