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17.06.2019
Известия.ru

В Астраханской области протестировали "Тор"

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Источник изображения: iz.ru

На полигоне Капустин Яр прошли первые стрельбы из арктических "Тор-М2ДТ". Учения прошли в условиях активных радиопомех. Маневрирующие мишени запускали на разных высотах и в разных направлениях. Всепогодный ЗРК предназначен для прикрытия от ударов ракет и дронов. Арктический вариант комплекса создан на базе транспортёра ДТ-30М.

На полигоне Капустин Яр прошли первые стрельбы из арктических "Тор-М2ДТ". Учения прошли в условиях активных радиопомех. Маневрирующие мишени запускали на разных высотах и в разных направлениях. Всепогодный ЗРК предназначен для прикрытия от ударов ракет и дронов. Арктический вариант комплекса создан на базе транспортёра ДТ-30М.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Проекты
Арктика
Военные учения
Тор ЗРК
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