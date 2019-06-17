В Астраханской области протестировали "Тор"
Источник изображения: iz.ru
На полигоне Капустин Яр прошли первые стрельбы из арктических "Тор-М2ДТ". Учения прошли в условиях активных радиопомех. Маневрирующие мишени запускали на разных высотах и в разных направлениях. Всепогодный ЗРК предназначен для прикрытия от ударов ракет и дронов. Арктический вариант комплекса создан на базе транспортёра ДТ-30М.
На полигоне Капустин Яр прошли первые стрельбы из арктических "Тор-М2ДТ". Учения прошли в условиях активных радиопомех. Маневрирующие мишени запускали на разных высотах и в разных направлениях. Всепогодный ЗРК предназначен для прикрытия от ударов ракет и дронов. Арктический вариант комплекса создан на базе транспортёра ДТ-30М.
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