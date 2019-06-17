Обезгорбленного "Князя Владимира" снова выпустят в море

Первый стратегический атомный ракетоносец "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" в конце июня выйдет в море на второй этап заводских ходовых испытаний, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"После окончания замера магнитных электрополей у причальной стенки "Севмаша" "Князь Владимир" в конце июня вновь выйдет в море для прохождения второго этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ), который продлится несколько месяцев", — сказал собеседник.

По его словам, в ходе первого этапа ЗХИ, проходившего в период с конца ноября 2018 года по начало января 2019 года, "выявились некоторые технические проблемы, которые, однако, не должны повлиять на сдачу корабля флоту в конце 2019 года".

В мае стало известно, что "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" отличается от субмарин проекта 955 "Борей" отсутствием "горба" ракетной пусковой платформы.

В том же месяце сообщалось, что у российских подводных лодок, в том числе новейших, нет и в ближайшем будущем не будет эффективной противоторпедной защиты, что является критическим для боеспособности изъяном.

АПЛ четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" должны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. В настоящее время построены и находятся в строю три АПЛ: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".

Согласно действующей госпрограмме вооружений, всего в состав ВМФ планируется принять восемь подлодок проекта "Борей". Как пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, рассматривается возможность после 2027 года довести число АПЛ проекта "Борей" до десяти.