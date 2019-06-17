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17.06.2019
Военно-промышленный курьер

Армия готова защитить сербов в Косово

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов ввести войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.

"Известия" цитируют Дачича, который сказал, что "албанская сторона" в Косово не хочет договариваться и постоянно провоцирует инциденты, которые мешают прийти к компромиссу. Он назвал целью косоваров "запугивание сербов" и принуждение их покинуть север страны.

Вице-премьер подчеркнул, что KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) обязаны защищать сербов.

"Мы также предупреждаем, чтобы Сербию не принуждали к решениям, способным негативно отразиться на стабильности в регионе", - сказал Дачич.

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  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Сербия
Проекты
NATO
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