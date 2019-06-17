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17.06.2019
Военно-промышленный курьер

БРШМ - самый мощный вариант "Тигра"

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Источник изображения: vpk-news.ru

БРШМ - бронированная разведывательно-штурмовая машина - многими военными экспертами считается одной из самых мощных версий известного во всем мире бронеавтомобиля "Тигр".

"Это произошло, благодаря установке дистанционно-управляемого боевого модуля с 30-мм автоматической пушкой 2А72. Ее боекомплект составляют 200 снарядов. Также "колесный танк" оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТМ с запасом патронов в одну тысячу штук. Наводчик - оператор управляет боевым модулем с рабочего места, находящегося рядом с водителем. Дальность обнаружения целей днем составляет 6 км, а ночью 3 км. Имеется автомат сопровождения целей", – сообщает ИА "Вестник Мордовии".

Как отмечает издание, интересной особенностью БРШМ является то, что в случае необходимости она может использоваться дистанционно, без экипажа. При этом автономная дальность достигает 3 км.

Общий вес бронемашины - 8,8 т. Мощность двигателя -215 л.с. Максимальная скорость по шоссе -120 км/ч.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
2А72
ПКТМ
Тигр
Тигр БА
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