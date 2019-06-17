БРШМ - самый мощный вариант "Тигра"

БРШМ - бронированная разведывательно-штурмовая машина - многими военными экспертами считается одной из самых мощных версий известного во всем мире бронеавтомобиля "Тигр".

"Это произошло, благодаря установке дистанционно-управляемого боевого модуля с 30-мм автоматической пушкой 2А72. Ее боекомплект составляют 200 снарядов. Также "колесный танк" оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТМ с запасом патронов в одну тысячу штук. Наводчик - оператор управляет боевым модулем с рабочего места, находящегося рядом с водителем. Дальность обнаружения целей днем составляет 6 км, а ночью 3 км. Имеется автомат сопровождения целей", – сообщает ИА "Вестник Мордовии".

Как отмечает издание, интересной особенностью БРШМ является то, что в случае необходимости она может использоваться дистанционно, без экипажа. При этом автономная дальность достигает 3 км.

Общий вес бронемашины - 8,8 т. Мощность двигателя -215 л.с. Максимальная скорость по шоссе -120 км/ч.