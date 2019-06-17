С террористов на Россию: к чему готовят британский спецназ

Британский спецназ переориентируют на противостояние с Россией

Британский спецназ могут переориентировать на оказание противодействия России и другим странам, сообщают СМИ. По информации журналистов, это связано со снижением активности террористов и, как следствие, сокращением специальных операций. СМИ и ранее неоднократно заявляли о намерении Соединенного Королевства усилить свою мощь для борьбы с Россией.

Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для оказания противодействия России и другим странам, сообщает телеканал "Би-би-си". Это связано со снижением активности "Исламского государства" (организация запрещена в России) (запрещенная в России террористическая организация), вследствие чего сокращаются специальные операции.

"Задача по борьбе с терроризмом сокращается, тогда как необходимость противодействовать опасному международному поведению со стороны равных противников возрастает", - отметил один из источников телеканала.

По мнению высокопоставленных британских военных, слова которых передает телеканал, Россия "успешно использует" ГРУ (ныне главное управление Генштаба) на Украине, в Сирии и Африке.

По словам одного из собеседников "Би-би-си", Лондон намерен расширить свои возможности в этом "конкурентном пространстве".

Спецназ планируется реорганизовать для сосредоточения на межгосударственном направлении. С этой целью уже подготовлена обновленная Концепция спецопераций (Special Operations Concept), которую вскоре должно рассмотреть правительство Великобритании. В ее основе лежит утверждение, что современные методы ведения войны в меньшей степени акцентируются на обычных боевых действиях.

Концепция подразумевает изменения в структуре секретных подразделений и задач, которые они выполняют. Планируется, что войска спецназначения будут использоваться там, куда сложно открыто ввести обычных военных. К примеру, это нужно для того, чтобы выявить и раскрыть тайные действия России в Прибалтике или Африке, отмечают британские журналисты.

В числе важных изменений также может быть принято положение, регламентирующее более тесное сотрудничество десанта из специальной авиационной службы (SAS), службы десантных кораблей (SBS) и полка специальной разведки с внешней разведкой Mi6.

В сентябре прошлого года британский телеканал Sky News сообщал, что Великобритания наращивает свои силы для ведения войны в киберпространстве, а также создает новое подразделение, в котором будут задействованы до 2 тыс. специалистов в этой сфере.

Издание отмечало, что новые кибервойска создаются по инициативе министерства обороны Соединенного Королевства и центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), ответственного за осуществление радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии.

Телеканал обратил внимание, что новые кибервойска создаются на фоне растущей угрозы со стороны России.

Они будут ориентированы на наступательные кибероперации. В подразделение, как планируется, будут входить специалисты GCHQ, военнослужащие и контрактники. Затраты на создание новых войск оцениваются в £250 млн, отметил один из источников Sky News. При этом второй источник предположил, что сумма будет больше.

Бывший глава объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс в беседе с корреспондентом телеканала подчеркнул первостепенное значение наращивания киберсил для Великобритании в условиях, когда другие страны, в частности Россия, уже наступают.

"Имея наступательные кибертехнологии в Великобритании, мы уравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, которые хотят причинить нам вред", - пояснил он.

В мае прошлого года The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что Великобритания планировала в 2018 году усилить противодействие российской внешней политике. На международном уровне Лондон намеревался проводить политику единого антироссийского альянса.

"[Бывший] глава МИД Британии [Борис Джонсон] воспринимает реакцию России на инциденты в Думе (предполагаемая химическая атака в Сирии. - "Газета.Ru") и Солсбери (отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. - "Газета.Ru") как поворотную точку и считает, что должна возрасти роль международной поддержки в отпор на это. Великобритания в наибольшей степени намерена противодействовать российской дезинформации и способствовать созданию механизма ответственности за использование химического оружия", - подчеркнул собеседник издания.

Великобритания, по его словам, планирует проводить широкомасштабную стратегию сдерживания России,

которая должна охватывать вопросы кибербезопасности, политики НАТО в отношении российской угрозы, санкции против российских олигархов и проблемы комплексного подхода к противодействию "российской дезинформации". Все эти вопросы, как отметил источник The Guardian, должны были обсуждаться на саммитах G20 ("большой двадцатки"), G7 ("большой семерки"), НАТО и ЕС.

Лидия Мисник