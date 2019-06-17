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17.06.2019
bmpd.livejournal.com

Новые назначения украинских силовиков

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Как сообщает бюллетень "Intelligence Оnline" в публикации "Nominations securitaires: Volodymyr Zelensky alyerne entre gages donnes et epouvantails pour ses allies occidentaux" , новый президент Украины Владимир Зеленский, который вступил в должность 20 мая 2019 года, не стал медлить, чтобы поставить свою печать на структурах безопасности страны. 30 мая он попросил парламент проголосовать за отставку Василия Грицака, ближайшего сторонника Порошенко. Грицак руководил Службой безопасности Украины (СБУ) - реальным инструментом внутренней политики. На данный момент Грицак сохраняет свой пост, пока парламентарии пытаются создать большинство. Новые выборы в парламент предположительно должны пройти в конце июля. До этого момента Грицака будут сопровождать союзники [нового] президента. С 22 мая у него новый помощник - Иван Баканов, который является другом детства Зеленского и руководил Студией "Квартал-95". В СБУ он будет отвечать за борьбу с коррупцией - эта борьба выступает традиционным орудием украинских властей против своих противников. В данном вопросе Зеленский также дает залог западным странам в виде назначения заместителем главы президентской администрации Руслана Рябошапка, в прошлом адвоката в "Transparency International", имеющего французское гражданство и чья жена работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Приход Рябошапка вряд ли заставит западные страны забыть о назначениях людей олигарха Коломойского на посты в администрации президента: в той же серии президентских указов Зеленский назначил Андрея Богдана, юриста олигарха, главой администрации президента, а Максим Донец стал новой главой Службы безопасности президента и вторым человеком в Управлении государственной охраны, отвечая за физическую безопасность главы государства, которая до настоящего времени была в ведении СБУ.

Милосердное возвращение Коломойского беспокоит Запад и бизнес-сообщество. Коломойский долгое время владел "Приват-банком", и он пять лет вел борьбу с Петром Порошенко.

Другие начальники стратегических постов в СБУ были их лишены, но замены им пока нет. Например, Виталий Михайлов, первый заместить директора СБУ, отвечающий за Центр по борьбе с терроризмом, Олег Валендюк, возглавляющий столичное управление СБУ, а также Григорий Остафичук, отвечавший за юридическое сопровождение следствия в СБУ.Владимир Зеленский намерен поставить во главе Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Владислава Бухарева, который ранее отвечал в СБУ за борьбу с коррупцией, а в настоящее врем является депутатом Рады.

Перед тем как покинуь свой пост, Петр Порошенко, следуя логике различных институтов, положил конец полномочиям ряда своих советников и консультантов, среди которых бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. При помощи его консалтингового бюро Rasmussen Global Киев проводил лоббистские операции в своих интересах в странах Запада. Порошенко также прибегал к услугам французской конторы Fabrice Pothier.

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Страны
Украина
Франция
Проекты
NATO
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