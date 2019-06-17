Швейцария отказалась от закупки истребителей "Грипен E"

ЦАМТО, 14 июня. Компания Saab объявила о получении от швейцарского агентства по оборонным закупкам Armasuisse официального письма с рекомендацией отказаться от участия самолета "Грипен E" в предстоящих летных испытаниях в рамках тендера на поставку истребителей нового поколения для ВВС Швейцарии.

Летные испытания являются частью процедуры оценки истребителей, поставка которых запланирована на 2025 год. Заявленной причиной отказа от "Грипен E" является то, что программа летных испытаний разработана для оценки только тех самолетов, которые готовы к боевому применению в 2019 году.

Как заявляет Saab, по приглашению Armasuisse она представила предложение по поставке 30 и 40 новых самолетов "Грипен E" 25 января 2019 года. С момента представления предложения планы швейцарского агентства изменились и предполагают участие лишь готовых к эксплуатации самолетов. Поскольку "Грипен E" пока не принят на вооружение, Saab предложила продемонстрировать возможности опытного образца "Грипен E" и состоящего на вооружении JAS-39C "Грипен", но это предложение было отвергнуто. При этом в компании отметили, что конкуренты Saab демонстрируют возможности существующих платформ, которые отличаются от версий, предлагаемых для поставки.

Как утверждает Saab, "Грипен E" должен быть принят на вооружение за несколько лет до начала поставок и будет соответствовать всем предъявляемым требованиям. Тем не менее, график разработки "Грипен E" не "укладывается" по времени в планы Швейцарии по проведению летных испытаний. Это вынудило Saab отказаться от участия в испытаниях в Пайерне, запланированных на 24-28 июня.

На протяжении всей программы Saab официально сообщала о статусе разработки "Грипен E" и завершении очередных этапов программы. Armasuisse обладала информацией о программе разработки и условиях, на которых самолет может участвовать в конкурсе, когда пригласила Saab принять участие в тендере в 2018 году. Как заявила компания, несмотря на то, что она не примет участие в летных испытаниях, представленное в январе предложение о поставке остается в силе.

В настоящее время истребитель "Грипен E" разрабатывается, испытывается и производится для ВВС Швеции и Бразилии. Поставки самолетов заказчикам должны начаться в конце 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, новые истребители необходимы ВС Швейцарии для замены имеющихся F-5E "Тайгер-2", которые планируется снять с вооружения в 2020-х гг. Увеличивается количество проблем и с более новыми F/A-18C/D "Хорнет".

В число претендентов на участие в программе Air2030, помимо Saab с "Грипен E", входят Boeing (США) с F/A-18 "Супер Хорнет", Dassault (Франция) с "Рафаль", консорциум Eurofighter с "Тайфун", Lockheed Martin с F-35 "Лайтнинг-2". В настоящее время самолеты этих компаний проходят летные и наземные испытания в Швейцарии, которые должны быть завершены к концу июня. Согласно ранее опубликованному графику, Швейцария планирует выбрать новый тип истребителя в 2020 году, получить одобрение парламента в 2022 году и получить первые самолеты в 2025 году.