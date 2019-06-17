Китай хочет обнаруживать F-35 с помощью палубных версий модернизированных Ан-24

В Китае продолжают изучать возможности в рамках программы по созданию палубного самолёта дальнего обнаружения.

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Командование ранее высказывало заинтересовать в создании такого самолёта, который в той или иной степени был бы подобен американскому Grumman E-2 Hawkeye.

Также программа включает в себя изыскания по созданию палубного тактического самолёта – китайской версии американского Grumman C-2 Greyhound.

Работы велись в течение последних нескольких лет с использованием в качестве базовой модели китайского турбовинтового самолёта Y-7. Это лицензионная копия советского Ан-24. Последний Y-7 в КНР был собран в 2000 году. После этого производство было переориентировано на выпуск Xian МА60. По сути, это вариант модернизации всё того же Ан-24.

На выходе Китай собирается получить как минимум две палубных версии таких самолётов с максимальной взлётной массой 22 тонны и двумя турбовинтовыми двигателями.

Основной вопрос, на который в КНР в этой связи пытаются ответить: сможет ли такой самолёт стать частью авиакрыла авианосца "Ляонин"? Китайские журналисты издания SINA пишут, что эта задача решаема.

Из материала:

Американцы продают свои F-35 Японии и Южной Корее. Это проблема для ВМС НОАК. Но в Китае уже много лет тестируются технологии по обнаружению самолётов с низкой заметностью. В частности, на самолётах с базовой моделью Y-7 (версия Ан-24), реализован локатор с АФАР в обтекателе. Это и может позволить противостоять истребителям-невидимкам F-35 при выполнении миссий над морем.

По крайней мере, в Китае хотят, чтобы с помощью палубных версий указанных самолётов обнаружение было возможно.

Если проект палубного самолёта дальнего обнаружения будет реализован, то самолёты, вышедшие из проекта Ан-24, Китай намерен "вписать" в сетецентрическую структуру, в которую также будут входить палубные истребители и корабли авианосных ударных групп.