У Украины имеются "неопровержимые" доказательства причастности России к крушению военно-транспортного самолета Ил-76 украинских ВВС в 2014 году в аэропорту Луганска. Соответствующее заявление разместила Служба безопасности Украины в канун пятилетней годовщины инцидента на официальном сайте СБУ.

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Украинская служба безопасности утверждает, что к крушению Ил-76 ВВС Украины при посадке в аэропорту Луганска 14 июня 2014 года, когда погибло 9 членов экипажа и сорок десантников, летевших на усиление окруженных подразделений ВСУ, причастна Россия. Сообщается, что решение об уничтожении самолета якобы "было принято в Кремле", а задачу выполнило "внештатное подразделение главного управления Генштаба ВС России, более известное как ЧВК Вагнера".

На сайте СБУ обвиняют в отдании прямого приказа на уничтожение Ил-76 командующего 58-й армией ВС РФ, который в то время находился якобы на территории Донбасса, а в исполнении "преступного приказа" трех "вагнеровцев", якобы представленных за это к награждению "Орденом мужества".

В то же время СБУ в очередной раз не предоставила никаких доказательств своего обвинения, кроме заявления и обещания "задержать российских военных преступников".

Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС Украины был сбит огнем крупнокалиберного пулемета и зенитной установки при заходе на посадку в аэропорту Луганска, когда таким образом командование ВСУ пытались перебросить подкрепление и продовольствие заблокированным в аэропорту украинским военным. На борту самолета находилось 49 человек, из них 40 десантников и 9 членов экипажа. Ответственность на себя за сбитый самолет взяли ополченцы ЛНР, заявив, что Киев нарушил запрет на полеты авиации в регионе.

Ранее украинский суд отказался признать гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого, сбитого под Луганском, следствием "российской агрессии".