Войти
17.06.2019
Военное обозрение

В Киеве обвинили Россию в крушении самолета Ил-76 под Луганском

813
1
-5

У Украины имеются "неопровержимые" доказательства причастности России к крушению военно-транспортного самолета Ил-76 украинских ВВС в 2014 году в аэропорту Луганска. Соответствующее заявление разместила Служба безопасности Украины в канун пятилетней годовщины инцидента на официальном сайте СБУ.

Источник изображения: topwar.ru

Украинская служба безопасности утверждает, что к крушению Ил-76 ВВС Украины при посадке в аэропорту Луганска 14 июня 2014 года, когда погибло 9 членов экипажа и сорок десантников, летевших на усиление окруженных подразделений ВСУ, причастна Россия. Сообщается, что решение об уничтожении самолета якобы "было принято в Кремле", а задачу выполнило "внештатное подразделение главного управления Генштаба ВС России, более известное как ЧВК Вагнера".

На сайте СБУ обвиняют в отдании прямого приказа на уничтожение Ил-76 командующего 58-й армией ВС РФ, который в то время находился якобы на территории Донбасса, а в исполнении "преступного приказа" трех "вагнеровцев", якобы представленных за это к награждению "Орденом мужества".

В то же время СБУ в очередной раз не предоставила никаких доказательств своего обвинения, кроме заявления и обещания "задержать российских военных преступников".

Напомним, что военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС Украины был сбит огнем крупнокалиберного пулемета и зенитной установки при заходе на посадку в аэропорту Луганска, когда таким образом командование ВСУ пытались перебросить подкрепление и продовольствие заблокированным в аэропорту украинским военным. На борту самолета находилось 49 человек, из них 40 десантников и 9 членов экипажа. Ответственность на себя за сбитый самолет взяли ополченцы ЛНР, заявив, что Киев нарушил запрет на полеты авиации в регионе.

Ранее украинский суд отказался признать гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого, сбитого под Луганском, следствием "российской агрессии".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧВК
Похожие новости
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
26.09.2018
Война в третьем мире
09.10.2017
Глава СБУ обвинил ЧВК "Вагнер" в участии в конфликте в Донбассе
26.12.2011
Федоров: Россия перестала зависеть от Украины в производстве ракет
21.05.2008
18 мая завершил свою работу Международный салон «Комплексная безопасность» (ISSE-2008)
1 комментарий
№1
17.06.2019 11:11
Украине нужно винить своих бандеровских бандитов и все население Украины,которое просиживало дома штаны,в то время как гитлеровские недобитки рвались к власти в стране...А вот за сбитый Украиной Ту-154 Аэрофлота ,рано или поздно,отвечать придется...и за многое другое...
-1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 17.06 17:14
  • 92
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия