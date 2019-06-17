Спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года

Соответствующая программа стартовала в 2018 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Программа перевода спутников ГЛОНАСС полностью на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель Научно-технического совета (НТС) Роскосмоса Юрий Коптев.

"По "ИСС Решетнева", как разработчику спутников ГЛОНАСС, есть программа, рассчитанная на четыре года, согласована с разработчиками элементной базы. По ней каждый год появляется определенная номенклатура российских элементов, которыми замещают иностранные", - сказал Коптев, уточнив, что программа рассчитана до 2023 года.

По словам председателя НТС, эта программа стартовала в 2018 году. Она предполагает, что в будущем на борту спутников ГЛОНАСС не будет ни одного иностранного компонента.

Согласно Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года запуск последнего космического аппарата серии "Глонасс-М" планируется на 2020 год, последний спутник "Глонасс-К" должен полететь в 2023 году. При этом генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил на лекции в МГУ им М.В. Ломоносова, что первый аппарат серии "Глонасс-К2" планируется запустить на орбиту в конце 2019 - начале 2020 года.

Предложения по новой госпрограмме

По словам Коптева, Роскосмос до 1 августа представит предложения по госпрограмме "Космическая деятельность России", рассчитанной на период до 2030 года.

"До 1 августа надо представить предложения по этой программе, а сама программа до конца года может быть уже в виде, который можно выносить на рассмотрение в правительство", - сказал Коптев.