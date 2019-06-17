Жизнь космонавтов признали невозможной без дорожки

Создание на базе российского сегмента Международной космической станции (МКС) национальной орбитальной станции в текущей конфигурации невозможно из-за отсутствия места для тренажера для поддержания физической формы космонавтов, сообщила РИА Новости заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Евгения Ярманова.

"Сейчас идут разговоры о создании Российской орбитальной станции на базе отделяемых от МКС трех модулей — многоцелевого лабораторного, узлового и научно-энергетического (НЭМ). Но возникает вопрос: на чем космонавты будут бегать на этой станции? Ведь на НЭМ [бегущая] дорожка не предусмотрена, и поставить ее туда уже нельзя, так как там будет СМТ (силовой многофункциональный тренажер — прим. "Ленты.ру"). Другие два модуля даже не рассматриваются", — сказала эксперт.

По ее мнению, "когда все спохватятся, то будет уже поздно", а "данную проблему надо решать сейчас". "Ведь отсутствие дорожки в космосе компенсировать ничем невозможно", — заключила Ярманова.

В мае гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о нецелесообразности создания национальной орбитальной космической станции.

До этого, в марте, сообщалось, что многоцелевой лабораторный модуль "Наука" после замены его оригинальных топливных баков емкостями разгонного блока "Фрегат" не сможет стать базовым блоком российской национальной околоземной станции.

В мае 2017 года менеджер, будучи вице-премьером, поручил госкорпорации проработать вопрос создания такой станции на основе модулей российского сегмента МКС.

"Наука" строится "Центром Хруничева" с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007 году, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. "Наука" должна стать базовым модулем российской национальной космической станции после того, как не ранее 2024 года МКС прекратит свое существование.

В настоящее время запуск к МКС модуля "Наука" намечен на конец 2020 года.