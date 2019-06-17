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17.06.2019
Известия.ru

В Польше назвали чрезмерными расходы на увеличение военного присутствия США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Army

Республика Польша платит слишком высокую цену за незначительное увеличение американского военного контингента. Об этом заявил глава оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.

"Тысяча дополнительных американских солдат США за огромные миллиарды долларов?" — поинтересовался политик на своей странице в Twitter. Он пообещал, что оппозиция "внимательно присмотрится" к соглашению.

По мнению Схетыны, Варшава в отношениях с Вашингтоном должна быть союзником, не клиентом, добавляет "Газета.ру". Власти должны укреплять безопасность государства, а не заниматься пропагандой, подчеркнул он.

Накануне Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Кроме того США увеличат численность своих военных в Польше на 1 тыс. человек. К настоящему моменту там дислоцировано 4,5 тыс. американских солдат. При этом Варшава обязуется за свой счет создать условия и инфраструктуру для размещения контингента США и военной техники.

Ранее Трамп заявил, что обсуждал с Дудой вопрос размещения в Польше 2 тыс. военных. Их планировалось перебросить из Германии.

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Страны
Германия
Польша
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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