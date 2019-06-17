Дивизия особого назначения. Об истории главного боевого соединения Росгвардии

К 95-летию дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского ТАСС — о традиции встреч высоких иностранных гостей с почетным караулом, ношении краповых беретов и зарождении спецназа

Именно это соединение является сегодня визитной карточкой Росгвардии. В перечне самых известных в военной истории России воинских частей и соединений эта дивизия даже историками всегда упоминается как "особо элитное, овеянное тайнами и легендами соединение", о подлинной деятельности которого осведомлен лишь узкий круг государственных и военных деятелей страны. Отчасти это правда.

Многие десятилетия со времени своего создания она именовалась дивизией особого назначения и считалась даже резервом ЦК КПСС. С первых дней создания и особенно в годы Великой Отечественной войны дивизия выполняла задачи государственной важности, всегда находилась там, где необходимо спасать, защищать. И когда видишь хронологию событий, в которых она принимала участие, видишь всю историю нашей страны. Каждый из подвигов воинов-дзержинцев в этой почти вековой истории посвящен лишь одной задаче — защите Родины и ее народа.

Кроме того, воины дивизии обеспечивают порядок на множестве спортивных и зрелищных мероприятий столицы. Даже в том, что прошедший в России в 2018 году чемпионат мира по футболу FIFA-2018 обошелся без происшествий и считается эталонным в том, что касается обеспечения безопасности, — тоже большая заслуга солдат и офицеров Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) им. Ф.Э. Дзержинского.

На фронтах Гражданской и Великой Отечественной войн, в борьбе с послевоенным бандитизмом, при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, предотвращении межнациональных конфликтов и восстановлении конституционного порядка на Северном Кавказе воины­-дзержинцы всегда с честью выполняли свой воинский долг. Дивизия выполняет непростые задачи, и сегодняшнему поколению военнослужащих они вполне по плечу, в чем мы убеждаемся ежедневно Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал армии

Особая роль

Все началось весной 1918 года, когда Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) под руководством Феликса Дзержинского отправила небольшой отряд самокатчиков Красной гвардии из Петрограда в Москву для борьбы с преступностью и бандитизмом.

Воины-самокатчики, 1922 год Источник изображения: © Фонд Центрального музея войск национальной гвардии РФ

Первый из погибших в схватке с уголовниками бойцов самокатной роты в том же году был с воинскими почестями похоронен в братской могиле у Кремлевской стены, а сама рота стала основой сформированного впоследствии 1-го Краснознаменного полка, с которого и начала свою историю дивизия.

Основу соединения составили сведенные под одним командованием в 1921 году в отряде особого назначения (ОСНАЗ) различные подразделения и бойцы, уже зарекомендовавшие себя в борьбе с бандитизмом. Как говорил о них председатель ВЧК Дзержинский: "Те, на кого можно положиться в трудную минуту". ОСНАЗ находился на острие противостояния с преступностью, охранял самые важные государственные учреждения и поддерживал общественный порядок в столице.

Именно по инициативе Дзержинского 17 июня 1924 года ОСНАЗ был переформирован в дивизию особого назначения при Коллегии ОГПУ (специальный орган госбезопасности СССР — прим. ТАСС). Дзержинский стоял у истоков создания соединения, сам лично подбирал кадры, заботился о материально-техническом обеспечении. И неслучайно, что в 1926 году, уже после его смерти, по инициативе воинов дивизии ей было присвоено имя легендарного чекиста.

Приказ о переформировании отряда особого назначения при коллегии ОГПУ в дивизию особого назначения им. Дзержинского Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Численность соединения на первом этапе насчитывала 3600 человек, состояла из трех стрелковых полков. Кроме того, в структуру вошли кавалерийский дивизион, автобронедивизион и небольшие подразделения обеспечения. Кстати, самокатный полк в особой дивизии просуществовал до 1932 года. Штаб дивизии размещался на Большой Лубянке в доме №10, а полки — в Покровских казармах.

В 30-х годах дивизия вела борьбу с басмачами на территории Средней Азии и на Кавказе. "Именно в это время появились и первые герои, которые навечно были занесены в списки соединения. И каждый вечер их имена на вечерней поверке в подразделениях произносятся так, как будто они снова в строю. Таков воинский ритуал", — рассказала ТАСС хранителница традиций музея дивизии Наталья Иванова.

Источник изображения: © Фонд Центрального музея войск национальной гвардии РФ

В угоду различным веяниям в 1930-е годы дивизия имени Дзержинского именовалась то мотомеханизированной, то мотострелковой. Но при этом не менялась суть ее особого — то есть для самых важных задач — предназначения. Мало кому известно и по сей день, что в конце 30-х годов для помощи китайскому народу в обстановке секретности в Китай была направлена сводная танковая рота из состава дивизии, совершившая беспрецедентный в военной истории марш через памирские перевалы на танках БТ-7. В 1938 году участники этой операции были награждены "за образцовое выполнение специальных заданий советского правительства".

Источник изображения: © Наталья Сутырина/Росгвардия

Участвовали воины-дзержинцы и в "зимней войне" на Карельском перешейке в 1939–1940 годах. В 1939-м соединение было награждено орденом Ленина.

Почетная роль

С началом Великой Отечественной войны отдельные части дивизии участвовали в боях под Москвой и Юхновым. Но основной ее задачей все же оставалась оборона Москвы: охрана важных государственных объектов, линии правительственной связи, сооружение заградительных рубежей на подступах к городу, а также борьба с диверсантами и шпионами.

С 20 октября 1941 года воины дивизии в ходе патрульной службы и участия в операциях обезвредили в различных районах Москвы и на ее подступах 458 шпионов и диверсантов. Известен случай, когда 29 ноября 41-го одно из подразделений дало разгромный бой разведотряду противника, прорвавшемуся аж к Химкинскому (через Москва-реку) мосту.

Командование Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского и ее 1-го полка на боевых позициях под Москвой, 1941 год Источник изображения: © Фонд Центрального музея войск национальной гвардии РФ

К малоизвестным фактам истории относится и тот, что именно военнослужащие этого соединения положили в СССР начало встреч с почетным караулом прибывающих высоких иностранных гостей.

"До войны в Россию не приезжали иностранные делегации, а в связи с тем, что поменялась обстановка на фронте, стали нас посещать наши союзники с официальными визитами, которых нужно было встречать согласно дипломатическому протоколу. И подразумевалось, что должен быть почетный караул. И среди всех воинских частей в Московском гарнизоне именно на дивизию имени Дзержинского пал такой выбор", — рассказывают сотрудники музея дивизии. Первым из них стал прилетевший 2 декабря 1941 года в Москву главнокомандующий Вооруженными силами Польши генерал брони Владислав Сикорский. Вместе с почетным караулом его на Центральном аэродроме встречал председатель Совнаркома СССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов.

Источник изображения: © Наталья Сутырина/Росгвардия

По воспоминаниям, растроганный такой церемонией Сикорский в порыве чувств подошел к начальнику почетного караула старшему лейтенанту Владимиру Огрызко и протянул ему руку, что противоречило дипломатическому протоколу. В правой руке офицера была оголенная шашка, на руках перчатки, поэтому ответить на рукопожатие он мог лишь нарушив незыблемые правила этикета. В замешательстве старший лейтенант бросил вопросительный взгляд в сторону наркома иностранных дел. Молотов одобрительно кивнул, и тот, переложив оружие из правой руки в левую, снял перчатку и поздоровался с польским руководителем.

Но наиболее интересной была встреча почетным караулом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, совершившего свой первый визит в Москву 12 августа 1942 года, в разгар немецкого наступления на Сталинград.

Вглядываясь в глаза советских солдат…, я почувствовал и понял, почему эта армия непобедима…

Встреча почетным караулом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, совершившего свой первый визит в Москву 12 августа 1942 года Источник изображения: © Фонд Центрального музея войск национальной гвардии РФ

Кстати, начальник этого почетного караула Огрызко, ставший впоследствии командиром 1-го полка дивизии, в ту пору постоянно направлял рапорты об отправке на фронт. Но только вместе с воинами дивизии, направленными для обороны Кавказа, он смог удовлетворить свою офицерскую мечту: в 1943 году принял участие в ликвидации десантов, которых забрасывались гитлеровцами на Кавказе в помощь орудующим в тылах советских войск бандитам.

Было немало и других ярких страниц истории. Так, за освобождение Новгорода артиллерийский полк дивизии получил почетное наименование — "Новгородский". За время войны дивизия подготовила и 1065 снайперов, которые уничтожили 11 720 гитлеровцев. В музее хранятся документы и личные вещи майора Никанора Перевалова, который командовал отрядом снайперов. За 12 дней, проведенных на Волховском фронте, у его подразделения 260 убитых фашистов и только одна боевая потеря.

Источник изображения: © Наталья Сутырина/Росгвардия

Под конвоем воинов-дзержинцев, а также личного состава других частей войск НКВД, летом 1944 года по улицам Москвы провели 57 тысяч пленных фашистов, захваченных в Белоруссии. В том же году дивизии выпала честь принимать участие и в охране Ялтинской конференции союзных держав — СССР, США и Великобритании.

На Параде Победы 24 июня 1945 года 200 бойцам дивизии в составе сводного батальона было предоставлено почетное право бросить немецкие знамена к подножью мавзолея. Это сделали бойцы сводного батальона дивизии, каждый из которых был — как того требовали строгие правила — фронтовиком.

Источник изображения: © Фонд Центрального музея войск национальной гвардии РФ

Но нашу дивизию в сводном батальоне можно узнать по очень скромному количеству наград на груди военнослужащих. Потому что в задачи нашего соединения в годы войны входила оборона Москвы и охрана государственных объектов. Поэтому, как правило, всего лишь две медали — "За оборону Москвы" и "Победа над Германией"

После войны части соединения вели борьбу с бандами националистов в освобожденных районах Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики и на Северном Кавказе. Ветераны рассказывали, как они обнаруживали бандитов и их укрытия-схроны, сделанные под жилыми домами и в лесах.

Источник изображения: © Наталья Сутырина/Росгвардия

Были в истории соединения и спортивные достижения. В музее дивизии бережно хранятся личные вещи и награды трехкратной чемпионки мира по стрельбе, заслуженного мастера спорта СССР Елены Донской. Примечательно, что свои первые выстрелы из малокалиберной винтовки она произвела под руководством старшего тренера по пулевой стрельбе спортивной команды дивизии Никанора Перевалова — того самого знаменитого снайпера времен Великой Отечественной. И до сих пор ее рекорд не побежден — из 600 возможных очков она выбивала 599. В честь нее назван культурно-оздоровительный комплекс на территории дивизии.

Зарождение спецназа

Без воинов-дзержинцев не обходилось ни одно масштабное спортивное мероприятие или праздник в Москве, поддерживался общественный порядок. Так было и во время проведения в Москве Олимпиады-80 и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957-м, а затем в 1985 году, а также зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Источник изображения: © Фонд Центрального музея войск национальной гвардии РФ

Однако Олимпийский огонь в судьбе соединения отразился еще одним важным событием. В преддверии Игр в 1977-м в составе дивизии Дзержинского появляется рота специального назначения — прообраз нынешнего спецназа внутренних войск, из которой впоследствии вырос легендарный отряд "Витязь" внутренних войск МВД СССР, а ныне — Центр специального назначения "Витязь" войск национальной гвардии РФ.

Источник изображения: © Наталья Сутырина/Росгвардия

География командировок этого элитного подразделения огромна: районы преодоления межнациональных конфликтов на территории бывшего СССР, а в последующие годы — во время проведения контртеррористических операций в самых разных регионах Северного Кавказа, а также во время операции по спасению заложников в городе Буденновске и в московском Театральном центре на Дубровке (теракт во время мюзикла "Норд-Ост").

За всю историю отряда, со временем объединившего в своем составе историю и знаменитого отряда специального назначения "Русь", 14 бойцов были удостоены звания Героя Российской Федерации, восемь из них посмертно. Более 1500 военнослужащих награждены госнаградами.

Именно в "Витязе" зародилась традиция сдачи квалификационных испытаний на право ношения крапового берета. В ходе их проведения претенденты на элитный головной убор спецназа демонстрируют свою боевую выучку, физическую выносливость, силу и стойкость. На эмблеме краповых беретов — автомат в крепком кулаке. Носить такой берет могут только спецназовцы Росгвардии, да и то те, кто заслужил это право в тяжелейшем экзамене.

Источник изображения: © Наталья Сутырина/Росгвардия

С середины 1980-х годов солдаты и офицеры соединения первыми оказывались в горячих точках. Они и сегодня находятся в полной боевой готовности, чтобы эффективно противостоять террористической угрозе в любом уголке России. 19 воспитанников дивизии стали Героями России, более трех тысяч удостоены государственных наград. Бережно чтут в дивизии общение с живыми ветеранами Великой Отечественной войны (их осталось только 11 на все соединение), а также с участниками ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кто первый? Вот — дивизия Дзержинского, она рядом. Поэтому всегда в первую очередь: быстро собрались на самолет и полетели в любую точку страны. Были и в Афганистане, но в качестве военных советников. Что касается Чеченских кампаний, то через эти войны прошла вся дивизия. Я, например, даже не могу назвать те горячие точки, где меня не было. И даже в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской станции участвовал. Дивизия стала для меня родным домом Николай Зубарев, председатель совета ветеранов дивизии, полковник в отставке

Но наиболее сложным периодом для личного состава ОДОН явилось восстановление конституционного порядка на территории Чечни. С середины 1990-х годов на военнослужащих легла основная тяжесть боевых действий в Грозном и Первомайском, освобождение заложников в Буденновске, уничтожение баз боевиков в самых разных районах Чеченской Республики.

Источник изображения: © Фонд Центрального музея войск национальной гвардии РФ

В боевых операциях сложили свои головы 152 военнослужащих, в том числе 13 солдат и офицеров, удостоенных звания Героя Российской Федерации. Об ожесточенности этого противостояния террористам и о мужестве бойцов, шедших в бой, не прячась за чужие спины, свидетельствует и тот факт, что приемным отцом одного из геройски погибших офицеров спецназа — командира штурмовой группы капитана Дмитрия Серкова — был командовавший в ту пору дивизией генерал-майор Сергей Меликов (ныне первый замглавы Росгвардии).

Источник изображения: © Наталья Сутырина/Росгвардия

Когда его группа в Дагестане столкнулась с боевиками, Серков первым открыл огонь и весь ответный удар принял на себя, спасая своих товарищей. В декабре 2007-го ему посмертно было присвоено звание Героя России.

"Герои живут вместе с нами"

Сегодня это воинское соединение, расположенное в подмосковной Балашихе, все знают как дивизию Дзержинского. Но было время в истории современной России, когда это наименование было случайным образом вычеркнуто из официальных документов. В 1994 году проходила стандартизация названий и случайно не вписали это наименование в перечень официальных документов.

Председатель совета ветеранов дивизии, полковник в отставке Николай Зубарев Источник изображения: © Наталья Сутырина, Вероника Ткачева/Росгвардия

"А как лишили? Никакого указа и распоряжения не было, просто переиздали штат дивизии, и наименование это исчезло", — рассказал ТАСС председатель совета ветеранов дивизии, полковник в отставке Николай Зубарев. За его плечами более 40 лет военной службы. В дивизии он с 1966 года, служил в полку, одной из задач которого было ежегодное участие в парадах Победы на Красной площади.

Я начал требовать восстановления имени Дзержинского еще при Николае Рогожкине (с 2004 по 2014 год — главнокомандующий внутренними войсками РФ — прим. ТАСС). И получаю ответ: когда на площадь вернут памятник Дзержинскому, тогда и мы дивизии вернем это звание. Потом войска возглавил Виктор Золотов. И я лично 25 ходатайств подготовил, только подписывал их от разных людей — от командира дивизии, Героев России, директоров школ, глав подмосковных городов и так далее Николай Зубарев, председатель совета ветеранов дивизии, полковник в отставке

В 2014 году именно при поддержке Виктора Золотова дивизии было возвращено прежнее почетное наименование — "имени Ф.Э. Дзержинского", что сегодня воинами соединения воспринимается как торжество исторической справедливости и как знак уважения к подвигу предшественников.

Мемориал "Воинам дивизии, погибшим при исполнении воинского долга" Источник изображения: © Наталья Сутырина/Росгвардия

Кстати, территория, на которой сейчас находится прославленное соединение Росгвардии, образовалась в 1932 году. Сначала появился лагерь, а после войны было принято решение, чтобы все входящие в состав воинские части перевезли сюда. "Сейчас очень интересный вид, когда старые постройки 40-х годов смотрятся на фоне современного жилья, которое сейчас получают военные дивизии. Вот тебе комфортные условия: и детский сад, и школа, и культурно-оздоровительный центр, и храм, и место службы, — и это все объединяет всех тех, кто пришел сюда служить, — завершают разговор сотрудники музея. — Уникальность нашего соединения в том, что герои живут вместе с нами".

Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии