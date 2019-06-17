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17.06.2019
Российская газета

Видео: Под Ростовом прошла репетиция "танкового вальса"

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В Ростовской области на мемориальном комплексе "Самбекские высоты" прошла репетиция "танкового вальса". В тренировке участвовали восемь танков Т-72Б3 и две самоходные артиллерийские установки "Акация". Премьера состоится 28 июня в день открытия в Южном военном округе международного военно-технического форума "Армия-2019".

"Гости выставки смогут увидеть синхронное фигурное вождение многотонных машин под звуки классической музыки: вальс, танго и менуэт. Сходство с танцами движениям танка придают также одновременные повороты корпуса и башни", - сообщили "РГ" в пресс-службе ЮВО.

Практическая значимость "танкового вальса" состоит в повышении мастерства вождения механиков-водителей.

Кроме того, на форуме предусмотрены пролеты 14 боевых самолетов и вертолетов. Пройдут также розыгрыши девяти тактических эпизодов с уничтожением диверсионно-разведывательных групп, колонн военной техники условного противника, в том числе с высадкой из вертолетов армейской авиации аэромобильных групп. Всего в мероприятиях форума в Ростовской области будет представлено около 150 единиц военной и специальной техники, а также более 80 образцов исторического и современного стрелкового оружия.


Николай Грищенко

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Продукция
2С3 Акация
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