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17.06.2019
ЦАМТО

США могут приобрести две батареи комплекса ПРО "Айрон Дом"

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Пуск израильской ракеты Tamir системы ПРО Iron Dome в Ашдоде (Ashdod) на перехват ракеты, запущенной из соседнего сектора Газа 11 марта 2012 г. Источник: militaryphotos.net.

ЦАМТО, 14 июня. По информации израильской газеты The Times of Israel, США могут приобрести две батареи тактического комплекса противоракетной обороны "Айрон Дом" (Iron Dome).

Как сообщило издание, представитель демократической партии Мики Шеррилл (шт.Нью-Джерси) 10 июня представила на рассмотрение палаты представителей конгресса США законопроект о покупке двух батарей "Айрон Дом". Предложение поступило через четыре месяца после подтверждения намерения приобрести комплексы министерствами обороны Израиля и США.

В январе 2019 года сообщалось, что СВ США планируют закупить две батареи разработанного Израилем комплекса ПРО "Айрон Дом" и использовать их в следующем году в рамках первой фазы нового проекта стоимостью 1,7 млрд. долл., предполагающего развертывание временного решения для защиты американских войск от крылатых ракет, а также изучение возможностей использования компонентов "Айрон Дом" в основных системах противовоздушной и противоракетной обороны США.

В начале 2019 года СВ США оценили возможности нескольких имеющихся на рынке ЗРК ближнего действия для защиты от потенциальной угрозы крылатых ракет России и Китая и объявили о намерении купить две батареи "Айрон Дом" в качестве временного решения для устранения имеющихся пробелов в боевом потенциале.

Учитывая заинтересованность США и ряда других стран в системах, аналогичных "Айрон Дом", Raytheon совместно с Rafael запустили программу "СкайХантер" (SkyHunter). Разработанный на базе "Айрон Дом" "СкайХантер" может производиться в США для обеспечения потребностей ВС страны и союзных государств.

Комплекс "Айрон Дом" предназначен для перехвата реактивных, артиллерийских и минометных боеприпасов, тактических ракет, имеющихся в арсеналах "Хамас" в Секторе Газа и "Хезболлах" в Южном Ливане. Первая система "Айрон Дом" была развернута Израилем в марте 2011 года. Батарея способна обеспечить защиту района площадью 150 кв. км от реактивных снарядов, запускаемых с расстояния от 4 до 70 км. Комплекс может эффективно применяться в любое время суток, сложных погодных условиях, включая низкую облачность, дождь, пыльные бури и туман.

В состав комплекса обычно входят: РЛС EL/M-2084, командный пункт и три-четыре пусковые установки, каждая из которых оснащена 20 противоракетами "Тамир". Перехватчик "Тамир" стартовой массой 90 кг и длиной 3 м оснащен неконтактным взрывателем, активной радиолокационной ГСН. Большинство компонентов "Тамир" закупается через цепочку поставщиков Raytheon в Соединенных Штатах.

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Страны
Израиль
Китай
Ливан
Россия
США
Продукция
Железный купол
Компании
Rafael
Raytheon
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