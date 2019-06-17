США могут приобрести две батареи комплекса ПРО "Айрон Дом"
ЦАМТО, 14 июня. По информации израильской газеты The Times of Israel, США могут приобрести две батареи тактического комплекса противоракетной обороны "Айрон Дом" (Iron Dome).
Как сообщило издание, представитель демократической партии Мики Шеррилл (шт.Нью-Джерси) 10 июня представила на рассмотрение палаты представителей конгресса США законопроект о покупке двух батарей "Айрон Дом". Предложение поступило через четыре месяца после подтверждения намерения приобрести комплексы министерствами обороны Израиля и США.
В январе 2019 года сообщалось, что СВ США планируют закупить две батареи разработанного Израилем комплекса ПРО "Айрон Дом" и использовать их в следующем году в рамках первой фазы нового проекта стоимостью 1,7 млрд. долл., предполагающего развертывание временного решения для защиты американских войск от крылатых ракет, а также изучение возможностей использования компонентов "Айрон Дом" в основных системах противовоздушной и противоракетной обороны США.
В начале 2019 года СВ США оценили возможности нескольких имеющихся на рынке ЗРК ближнего действия для защиты от потенциальной угрозы крылатых ракет России и Китая и объявили о намерении купить две батареи "Айрон Дом" в качестве временного решения для устранения имеющихся пробелов в боевом потенциале.
Учитывая заинтересованность США и ряда других стран в системах, аналогичных "Айрон Дом", Raytheon совместно с Rafael запустили программу "СкайХантер" (SkyHunter). Разработанный на базе "Айрон Дом" "СкайХантер" может производиться в США для обеспечения потребностей ВС страны и союзных государств.
Комплекс "Айрон Дом" предназначен для перехвата реактивных, артиллерийских и минометных боеприпасов, тактических ракет, имеющихся в арсеналах "Хамас" в Секторе Газа и "Хезболлах" в Южном Ливане. Первая система "Айрон Дом" была развернута Израилем в марте 2011 года. Батарея способна обеспечить защиту района площадью 150 кв. км от реактивных снарядов, запускаемых с расстояния от 4 до 70 км. Комплекс может эффективно применяться в любое время суток, сложных погодных условиях, включая низкую облачность, дождь, пыльные бури и туман.
В состав комплекса обычно входят: РЛС EL/M-2084, командный пункт и три-четыре пусковые установки, каждая из которых оснащена 20 противоракетами "Тамир". Перехватчик "Тамир" стартовой массой 90 кг и длиной 3 м оснащен неконтактным взрывателем, активной радиолокационной ГСН. Большинство компонентов "Тамир" закупается через цепочку поставщиков Raytheon в Соединенных Штатах.
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