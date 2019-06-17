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17.06.2019
ЦАМТО

Минобороны Новой Зеландии намерено закупить самолеты C-130J-30 "Супер Геркулес"

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Lockheed Martin C-130J Super Hercules
Lockheed Martin C-130J Super Hercules.
Источник изображения: zbiam.pl

ЦАМТО, 14 июня. Самолет ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес" выбран в качестве предпочтительного варианта замены устаревших C-130H "Геркулес", объявил 11 июня министр обороны Новой Зеландии Рон Марк.

Как заявлено, замена 5 самолетов C-130H "Геркулес" является приоритетным проектом в рамках "Плана наращивания оборонного потенциала" коалиционного правительства на 2019 год.

Кабинет министров решил запросить подробную информацию о стоимости новых C-130J-30 "Супер Геркулес".

Имеющиеся самолеты эксплуатируются с 1960-х гг. и срок их службы истек. Поддержание готовности C-130H к полетам требует все больше времени и средств.

Тщательно рассмотрев имеющиеся на рынке самолеты ВТА, МО Новой Зеландии выбрало C-130J-30 "Супер Геркулес", который обеспечивает требуемую дальность полета и грузоподъемность, а также соответствует другим требованиям ВС страны. Как предполагается, закупка будет произведена в рамках программы "Иностранные военные продажи".

На текущий момент количество закупаемых самолетов, их стоимость и форма финансирования закупки не определены. План реализации проекта, где будут рассмотрены эти вопросы, планируется передать правительству в следующем году. В "Плане наращивания оборонного потенциала" на 2019 год указано, что сметные расходы на закупку превысят 1 млрд. долл.

На текущий момент более 400 самолетов C-130J поставлены в 21 страну мира, включая США, Великобританию, Австралию и Канаду.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Новой Зеландии опубликовало запрос об информации (RFI) для поддержки программы обеспечения аэромобильности FAMC (Future Air Mobility Capability) в сентябре 2016 года. Проект предусматривает закупку новых самолетов для замены двух Boeing-757-200 и пяти самолетов ВТА C-130H "Геркулес" в первой половине следующего десятилетия.

Запрос предполагает возможность поставки для обеспечения стратегической и тактической мобильности комбинации самолетов двух различных типов, либо одного типа.

Самолеты планируется эксплуатировать, в том числе, в антарктическом регионе. Поставка новых самолетов запланирована на начало-середину 2020-х гг.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
США
Продукция
Boeing 757
C-130
Проекты
Арктика
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