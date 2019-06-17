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17.06.2019
ЦАМТО

Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным

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Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © EPA/PHILIPP GUELLAND

ЦАМТО, 14 июня. Турция не намерена отказываться от контракта с РФ по ЗРС С-400 и готова заплатить за это "любую цену". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Вне зависимости от того, с какими последствиями может столкнуться Анкара, вопрос закупок этих оборонных систем (С-400) не обсуждается. Мы готовы заплатить "любую цену", – сказал М.Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

По его словам, утверждения об угрозе, которую якобы представляют ЗРС С-400 вооружениям НАТО, не выдерживают никакой критики.

"США увидели нашу решимость. Административными мерами пытаются воздействовать: мы не будем летчиков на F-35 учить, мы вас куда-то не пригласим… Но С-400 мы купили. Если у вас есть беспокойство, то давайте разберемся, имеет ли оно основания, создадим рабочую группу. Что говорят люди, далекие от технических знаний? Что С-400 будет мешать F-35. Если бы так было, то как они в Сирии летают? У США такое беспокойство, как будто мы ядерное оружие покупаем", – цитирует "РИА Новости" фрагмент интервью М.Чавушоглу агентству Anadolu.

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