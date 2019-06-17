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17.06.2019
Военное обозрение

В бундесвер стали поступать новые миниганы MG6

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Вертолетная эскадрилья 64 опробовала первый миниган MG6, поступивший в распоряжение бундесвера. В роли платформы выступила винтокрылая машина легкого класса H145M, хорошо подходящая для проведения специальных операций. Первоначально обозначенное изделие прошло испытания в оборонно-технической службе 61 военного ведомства ФРГ.

Источник изображения: topwar.ru

MG6 имеет калибр 7,62 х 51 мм. Новое оружие ведет огонь с темпом свыше 3000 выстрелов в минуту. В качестве пользователя минигана выступает так называемый "тактический оператор", ведущий стрельбу через открытую боковую дверь вертолета. Прицел с красной точкой помогает наводить оружие перед его применением. В H145M боезапас с несколькими тысячами выстрелов размещается в задней части машины, обеспечивая ее устойчивость.

При более чем 50 выстрелах в секунду MG6 обеспечивает защиту экипажа и товарищей на земле

- поясняют в ВВС.

Как утверждается, MG6 отличается улучшенной системой охлаждения, которая позволяет снизить нагрузку на материал: ремонт требуется лишь спустя 120 тыс. выстрелов.

MG6 производится в Соединенных Штатах. Данным миниганом уже пользуются военные в ряде стран, таких как США, Норвегия, Австрия, Англия и Франция.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Германия
Норвегия
США
Франция
Продукция
M134 Minigun
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