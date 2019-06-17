"Авиастар-СП" продлил ресурс летной годности и передал в эксплуатацию самолет Ан-124-100 "Руслан"

ЦАМТО, 14 июня. АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало в эксплуатацию сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" (№0502).

Вечером 13 июня в 21:00 по местному времени обновленный транспортник поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы аэродромного комплекса "Ульяновск-Восточный" и взял курс к месту базирования, где успешно совершил посадку в 23:35.

"Самолет Ан-124-100 был изготовлен в АО "Авиастар-СП" 29 сентября 1987 года, – сообщил директор программы "Ан-124" Сергей Дьячков. – Его наработка составляет 4058 летных часов. В период эксплуатации он совершил 1751 посадку".

В рамках программы по восстановлению летной годности ВС на Ан-124-100 в АО "Авиастар-СП" были выполнены работы по оценке технического состояния и восстановлению летной годности самолета, проведены доработки по бюллетеням, заменены вышедшие из строя покупные изделия, устранены эксплуатационные повреждения "Руслана". На летно-испытательной станции самолет успешно выполнил заданную программу наземных и летных испытаний. Таким образом, ресурс Ан-124-100 был продлен до 33 лет эксплуатации (до 29 сентября 2020 года), 6000 летных часов, 2500 посадок.

На данный момент АО "Авиастар-СП" выполняет программу модернизации на одном ВС Ан-124-100ВТА (№0508). На самолете проведен общий технический осмотр представителями 735 ВП МО РФ. В ближайшее время ВС будет передано на летно-испытательную станцию для выполнения программы наземных и летных испытаний.

Еще на двух ВС Ан-124-100 (№№ 0503, 0604) в ПОСе проводятся работы по сервисному обслуживанию и восстановлению летной годности. До 1 ноября 2019 года самолеты планируется передать в эксплуатирующую организацию.

Ан-124-100 – уникальный продукт отечественного авиастроения, востребованный на рынке перевозок сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. С 2004 года АО "Авиастар-СП" продолжает модернизацию эксплуатируемого парка "Русланов". Их уникальность обеспечивает лидерство России на международном рынке перевозок сверхтяжелых и крупногабаритных грузов. По своим характеристикам и транспортным возможностям у Ан-124-100 до сих пор нет равных. На основании результатов дополнительных испытаний и проведения расчетно-исследовательских работ установлен ресурс конструкции "Руслана" в 50 тыс. летных часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.

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