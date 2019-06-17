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17.06.2019
Российская газета

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

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МВД РФ. Источник: yuga.ru.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал распоряжение, согласно которому сотрудникам полиции теперь можно отдыхать в Турции и Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Запрет на зарубежные туристические поездки для силовиков начал действовать в 2014 году. В дальнейшем список стран, которые не рекомендовалось посещать, несколько раз корректировался.

В частности, сотрудникам силовых ведомств разрешили посещать СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу. Теперь снято ограничение на въезд в Турцию и Таиланд. Именно эти страны считаются наиболее популярными для отдыха у граждан РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Китай
Куба
Россия
Таиланд
Турция
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