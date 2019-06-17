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17.06.2019
Военно-промышленный курьер

"Для безопасности государства" часть акватории Азовского моря передана ФСБ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительство России передало часть акватории Азовского моря во временное пользование пограничному управлению ФСБ по Ростовской области. Соответствующее распоряжение №1232-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как говорится в документе, часть акватории бухты Андреева Таганрогского залива Азовского моря предоставлено ФГКУ "Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области" на 20 лет в обособленное водопользование. В распоряжении уточняется, что часть бухты передается погранслужбе для "обеспечения обороны страны и безопасности государства". При этом юридическим или физическим лицам запрещается пользоваться указанной акваторией, в том числе для отдыха, ловли рыбы или рыбоводства.

В самом погрануправлении ФСБ по Ростовской области поясняют, что на территории бухты располагается стоянка катеров и инфраструктура базы погранслужбы. Управление обязано поддерживать в акватории надлежащий порядок, не допускать ухудшения экологической обстановки.

"Это положение должно особенно заинтересовать жителей Таганрога, - отмечает ИА "ДОН 24" - Дело в том, что бухта Андреева находится в черте города и граничит с металлургическим комбинатом. Дренажные воды с завода, поступающие в Таганрогский залив, загрязнены нефтепродуктами и цинком, утверждают местные экологи".

Следует отметить, пишет Eadaily, что площадь переданного участка бухты составляет 1715 кв. км. Границы передаваемой акватории имеют следующие координаты: 47°14' северной широты и 38°56' восточной долготы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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