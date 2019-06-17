ВКС России получили очередной отремонтированный сверхтяжелый транспортник Ан-124

Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве. Архивное фото.

В пресс-службе "Авиастар-СП" отметили, что были заменены вышедшие из строя покупные изделия

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало в военно-транспортную авиацию ВКС РФ очередной отремонтированный сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан". Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте предприятия сообщении пресс-службы "Авиастар-СП".

"В рамках программы по восстановлению летной годности ВС на Ан-124-100 в АО "Авиастар-СП" были выполнены работы по оценке технического состояния и восстановлению летной годности самолета, проведены доработки по бюллетеням, заменены вышедшие из строя покупные изделия, устранены эксплуатационные повреждения "Руслана", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил директор программы "Ан-124" Сергей Дьячков, данный Ан-124-100 был изготовлен в АО "Авиастар-СП" 29 сентября 1987 года. "Его наработка составляет 4058 летных часов. В период эксплуатации он совершил 1751 посадку", - приводят в пресс-службе слова Дьячкова.

Ресурс обновленного Ан-124-100 продлен до 33 лет его эксплуатации (до 29 сентября 2020 года) или 6000 летных часов и 2500 посадок. Переданный самолет успешно завершил программу наземных и летных испытаний на летно-испытательной станции.

На данный момент на "Авиастар-СП" реализуется программа модернизации на Ан-124-100ВТА (№0508). В ближайшее время он будет передан на летно-испытательную станцию для прохождения наземных и летных испытаний. Еще два Ан-124-100 (заводские номера 0503 и 0604) проходят программу по сервисному обслуживанию и восстановлению летной годности. Их передадут эксплуатанту до 1 ноября 2019 года.

Ульяновское предприятие "Авиастар-СП" занимается ремонтом и модернизацией эксплуатируемого парка "Русланов" с 2004 года. На основании результатов дополнительных испытаний и расчетно-исследовательских работ установлен ресурс конструкции "Руслана" в 50 тыс. летных часов, 10 тыс. полетов и 45 календарных лет.