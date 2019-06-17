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17.06.2019
Российская газета

Турция покажет свой истребитель пятого поколения

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Источник изображения: Turkish Aerospace Industry

Турецкий истребитель пятого поколения будет представлен на 53-м Парижском авиашоу, которое пройдет с 17 по 23 июня в пригороде французской столицы Ле-Бурже. Об этом сообщает разработчик самолета - компания Turkish Aerospace Industry (TAI).

Компания намерена продемонстрировать полноразмерный макет истребителя пятого поколения, разрабатываемого по программе Turkish Fighter. "Важнейший оборонный проект Турции достиг новой точки развития, мы сделаем то, что делают немногие страны мира", - цитирует пресс-служба TAI генерального директора компании Темела Котила.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в TAI, сейчас работы над истребителем, который получил проектное название Turkish Fighter - X, находятся на стадии определения требований к самолеты: уточняются летно-технические характеристики разрабатываемого образца. Также в Ле-Бурже будет впервые представлен в полете турецкий боевой вертолет T129 ATAK.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Франция
Продукция
Т-129
Компании
TAI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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