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17.06.2019
Российская газета

Истребитель F-35 развалится на форсаже

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Источник изображения: rg.ru

Разработчики истребителя пятого поколения F-35 признали неспособность версии самолета с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также палубного варианта истребителя (соответственно, F-35B и F-35C) к продолжительному полету на сверхзвуковой скорости. Превышение весьма короткого лимита: 80 секунд для версии  В и 50 - для С, - чревато разрушением стелс-покрытия истребителя, его датчиков и хвостового оперения. Эта проблема может помешать F-35 в выполнении одной из ключевых его миссий - перехвате самолетов и ракет противника, пишет Defence News.

Впервые чувствительность флотских версий F-35  к полету на высоких скоростях была замечена еще в 2011 году. После разгона до 1,3 Маха радиопоглощающее покрытие  F-35B в хвостовой части вздулось и утратило защитные свойства. У F-35C после аналогичного эксперимента зафиксированы "тепловые повреждения", нарушившие структурную целостность рулей высоты и хвостовой балки. Долгое время эти сведения не афишировали, но теперь вице-адмирал Мэтт Уинтер, возглавляющий программу F-35 со стороны Пентагона, признал, что дефект может помешать истребителям перехватывать скоростные воздушные цели.

Более того, специфика палубной авиации такова, что самолет с нарушенным защитным покрытием или проблемами в силовом каркасе невозможно починить до возвращения авианосца на базу, заметил изданию бывший пилот ВМС США.

После консультаций с создателями самолетов, Министерство обороны США установило для истребителей ограничения на время полета на свехзвуке. После трех минут полета на дозвуковой скорости истребитель снова сможет использовать форсаж на короткое время. При этом военные признают, что введение тайминга усложнит и без того непростую работу пилотов и вообще неясно, как они будут соблюдать ограничения.

В полученных Defence News документах констактируется, что при таких условиях Военно-морской флот и Корпус морской пехоты США не смогут использовать F-35 в воздушном бою, поскольку высокая скорость и мощные ускорения необходимы истребителю не только в атаке, но и для защиты от нападения.


Антон Валагин

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35B
F-35C
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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