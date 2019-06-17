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17.06.2019
bmpd.livejournal.com

Зенитный ракетный комплекс "Сосна" в серийном исполнении на шасси БМП-3

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Как сообщается в репортаже телеканала "Звезда", на открывающемся 25 июня 2019 года в Кубинке Пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" будет впервые продемонстрирован новый зенитный ракетный комплекс "Сосна" малой дальности ПВО Сухопутных войск в серийном исполнении, с боевой машиной, выполненной на шасси боевой машины пехоты БМП-3.

Боевая машина зенитного ракетного комплекса "Сосна" малой дальности ПВО Сухопутных войск в серийном исполнении, выполненная на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Сзади стоит опытный вариант боевой машины комплекса "Сосна" на базе МТ-ЛБ (с) телеканал "Звезда"

Напомним, что опытные и предсерийные образцы боевой машины ЗРК "Сосна" выполнялись на шасси МТ-ЛБ, включая и образец, демонстрировавшийся на предыдущем военно-техническом форуме "Армия-2018". Комплекс "Сосна" со скоростной ракетой с лерной лучевой системой наведения с 1980-х годов создается АО "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана" (в составе Холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех"). К настоящему времени ЗРК "Сосна" успешно прошел Государственные испытания и должен заменять в ПВО Сухопутных войск России ЗРК семейства "Стрела-10М".

ЗРК "Сосна" обеспечивает поражение цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любое время суток и в любых метеоусловиях. Комплекс оснащен 12 зенитными ракетами "Сосна-Р" и высокоточной помехозащищенной оптико-электронной системой управления (ОЭСУ).

Малые масса и габариты ракет позволяют ЗРК "Сосна" действовать без специальной транспортно-заряжающей машины. Вращающаяся часть комплекса выполнена в виде необитаемого боевого отделения, которое может устанавливаться на различные транспортные средства грузоподъемностью выше 3,5 т. На гиростабилизированной платформе оптико-электронной системы размещены прицельные тепловизионные и телевизионные каналы, лазерный дальномер и лазерно-лучевая система управления ЗУР. В составе боевого модуля имеются 12 зенитных управляемых ракет "Сосна-Р" в транспортно-пусковых контейнерах. Система управления ЗРК полностью автоматизирована, экипаж боевой машины два человека;

Боевая машина зенитного ракетного комплекса "Сосна" малой дальности ПВО Сухопутных войск в серийном исполнении, выполненная на шасси боевой машины пехоты БМП-3 (с) кадр из репортажа телеканала "Звезда"

Видео (с) "Звезда":

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
МТ-ЛБ
Сосна
Стрела-10
Компании
Высокоточные комплексы
КБточмаш Нудельмана
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
17.06.2019 11:48
Все же отказ от пушечного вооружения,на мой взгляд,был ошибкой...Нужно было сохранить ракетно-пушечное вооружение...
+1
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