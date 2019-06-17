Страсти в украинском военном руководстве

Украинский военный патриотический блоггер ZeRo в материале "Трёхглавый орёл" изобличает новое руководство вооруженных сил Украины во главе с новым начальником украинского Генерального штаба генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком. Достоверность излагаемого автором неизвестна, но сам текст достаточно занятен.

Начальник Главного оперативного управления - заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Виктор Бокий (с) министерство обороны Украины

И снова о делах армейских. Пока вся страна [Украина] обсуждает инициативу Л. Кучмы "стрелять или не стрелять", а прес-секретарь Президента [Украины] обвиняет ВСУ [вооруженные силы Украины] в убийствах мирных граждан, в Генеральном штабе [вооруженных сил Украины] продолжаются процессы куда более опасные, хоть и не столь очевидные для обывателя. Дело в том, что в главном органе управления ВСУ образовался своеродный триумвират генералов-выпускников российских высших военных общевойсковых командных училищ. Речь идет о новом Начальнике Генерального штаба генерал-лейтенанте Руслане Хомчаке, его первом заместителе- генерал-полковнике Игоре Колеснике и начальнике Главного оперативного управления генерал-лейтенанте Викторе Бокие.

Действительность такова, что под громкими лозунгами о борьбе с "совком" в армии, именно эта троица занимается абсолютно противоположными вещами, семимильными шагами возвращая армию в депрессивные 90-е. Не прошло и месяца с момента назначения Хомчака, а Генеральный штаб уже сотрясают внутренние конфликты и скандалы. Дело в том, что большинство офицеров Генерального штаба-боевые офицеры, которые не за взятки и не по блату попали на свои должности, а за свои знания, умения, опыт и, самое главное-позицию. Существующий коллектив ГШ-плод селекционной работы нескольких лет. Но самое главное-это то, что в "эпоху" Муженко, офицеры генштаба успели привыкнуть к тому, что их мнение важно и ценно. Именно наличие собственного мнения у офицера приветствовалось высшим руководством и всячески поощрялось. Такая метода -отличительная черта армий НАТО и абсолютно несвойственна "советской школе", где любое инакомыслие и особое мнение подчиненного, воспринимается начальством как "неповиновение и неуважение" и судьба такого "оппозиционера" часто становилась незавидной. "Я начальник- ты дурак" - вот, на самом деле, главная и отличительная черта армейского "совка".

Вот именно с такими, наиболее активными и инакомыслящими офицерами началась "работа" со стороны этой "троицы". Даже за такое короткое время, что прошло с момента смены Начальника Генерального штаба, уже можно смело делать заключение о том, что объявлена "охота" на всех офицеров ГШ имеющих собственное мнение. Я не стану раскрывать факты на конкретных офицерах ибо вряд ли им этой пойдет на пользу, но скажу лишь то, что в "генеральскую" опалу попадают наиболее авторитетные офицеры, что негативно сказывается на всем воинском коллективе Генштаба. Особенно плачевная обстановка в Главном оперативном управлении где собраны наиболее "креативные" и "стратегически мыслящие" офицеры и чья задача заключается в планировании войсковых операций разного рода. Именно это управление является настоящим "мозгом" армии и найти достойного и квалифицированного офицера в это управление-задача архисложная! Но вот управление возглавил выпускник Омского ВОКУ генерал-лейтенант В.Бокий и жизнь управления резко изменилась. Замашки и манеры нового начальника столь выразительны и однозначны, что офицеры управления, за глаза, Виктора Григорьевича называют "Барином", а поход офицеров управления "на ковер" к начальнику-не иначе как "отведать штуцеров".

Что касается генерал-полковника Игоря Колесника, то он, как и прежде, продолжает восхищаться российской армией, все так же отдает предпочтение элементам формы одежды российского образца и все так же грозит подчиненным судами за геноцид "народа Донбаса". Мой недавний пост на эту тему не только не изменил ситуацию в лучшую сторону, а скорее даже наоборот-теперь товарищ генерал (да-да, не "пан генерал", как это сказано в Уставе, а именно "товарищ генерал"-вот требование Игоря Ивановича) обвиняет подчиненных в "стукачестве" и грозится тем, что отныне к нему с личными проблемами офицеры могут не подходить.

В заключении же, расскажу вам о том, как в Генеральном штабе прошло 5 июня 2019 года. Что это за дата такая, спросите вы? А я отвечу - день рождения Руслана Борисовича Хомчака. В этот день в приемной генерал-лейтенанта было непротолкнуться от различного рода генералов, офицеров, волонтеров и непонятных гражданских. Помощники Главнокомандующего сбивались с ног, что бы успеть проверить все эти свертки и коробки перед их вручением имениннику. Признаться я давненько такого не видел. Все это настолько контрастирует на фоне наших деклараций о "пути в НАТО". В то НАТО, где любой подарок чиновнику, дороже шариковой ручки, записывается в специальный журнал и декларируется.

Подытоживая все увиденное мною, за неполный месяц, рискну предположить, что если эта "троица" продолжит в том же стиле, то, в результате их "руководства", армии будет нанесен непоправимый урон итогом которого станет полная неспособность Генерального штаба адекватно и эффективно управлять ВСУ. Все происходящее легко укладывается в концепцию, озвученную недавно одиозным возвращенцем - господином Портновым [бывший заместитель главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче]: уничтожить всех активных и мыслящих, а потом загнать в стойло не умеющих возразить. Кажется, нечто подобное, уже случалось в нашей недавней украинской истории.