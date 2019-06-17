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17.06.2019
ТАСС

Космические предприятия России планируют вывести медицинское оборудование на рынки Востока

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ОРКК
ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК).
Источник изображения: ОРКК

Гендиректор Объединенной ракетно-космической корпорации Андрей Жерегеля заявил, что из-за санкций Европа "огораживается" от продукции РФ, а основными заказчиками выступают российские клиники

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские предприятия ракетно-космической промышленности, которые в рамках диверсификации изготавливают медицинское оборудование, планируют выйти на рынки восточных стран. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля.

"Мы рассчитываем на экспортный потенциал. У нас есть все внутренние лицензии, но чтобы выйти на зарубежный рынок, нужно посмотреть, какие шаги следует предпринять. Пока мы рассматриваем только Восток", - отметил Жерегеля.

По словам генерального директора ОРКК, сейчас из-за санкций Европа "огораживается" от российской продукции, а основными заказчиками выступают российские клиники. Жерегеля подчеркнул, что предприятия ракетно-космической промышленности выпускают продукцию "от расходных материалов и всяких мелких инструментов до машин, барокамер, неонатальных инкубаторов, мобильных лечебно-диагностических комплексов" и других.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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