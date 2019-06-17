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17.06.2019
Газета.ru

"Пора делать выбор": США запретили Индии покупать С-400

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Источник изображения: gazeta.ru

США грозят Индии из-за плана покупки российских С-400

Вашингтон приостановит процесс оперативной совместимости индийского и американского вооружения из-за возможных поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пригрозили в Госдепе. Ранее аналогичные угрозы американской стороны были направлены и в сторону Турции, однако Анкара ответила, что от сделки с Москвой не откажется.



Вашингтон пригрозил Нью-Дели прекратить процесс оперативной совместимости индийского и американского вооружения из-за возможных поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявила первый заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"В какой-то момент необходимо сделать стратегический выбор относительно партнерства, стратегический выбор относительно того, какие системы вооружений и платформы страна будет внедрять", - приводит ФАН слова американского дипломата, сказанные во время выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

Ранее аналогичные угрозы американской стороны были направлены и в сторону Турции, однако Анкара сказала, что от сделки с Москвой не откажется. Со своей стороны посол России в Турции Алексей Ерхов пообещал Анкаре выполнить все обязательства по поставкам комплексов С-400. Он добавил, что позиция России в этом вопросе остается принципиальной.

"Россия взяла на себя определенные обязательства по отношению к Турецкой Республике", - сказал дипломат.

По его словам, для этого потребуется большая совместная работа специалистов двух стран.

Двумя днями ранее стало известно, что турецкие летчики, проходившие обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 на авиабазе "Люк" в США, прекратили тренировочные полеты. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс.

"Министерству известно, что турецкие летчики на авиабазе "Люк" не летают. Мы продолжим тесно работать с нашими турецкими союзниками по прекращению их участия в программах, связанных с F-35, если политика Турции не изменится", - подчеркнул он.

Начальник авиабазы на прошлой неделе решил прекратить программы подготовки турецких летчиков и техников, исходя из соображений безопасности.

Впрочем, турецкие специалисты все еще продолжают подготовку на авиабазе Эглин во Флориде.

Как сообщал 7 июня журнал Foreign Policy, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан направил главе министерства национальной обороны Турции Хулуси Акару письмо, в котором уведомил, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, проходящих обучение на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, и их доступ на базы будет прекращен.

Кроме того, американская сторона отказалась принимать 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году. Это решение объясняется приостановкой Вашингтоном участия Турции в программе F-35.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава госкорпорации корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин такой реакции Вашингтона связана с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он выражал уверенность, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого "известными противниками" НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики истребителей F-35.

Вскоре

Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы С-400.

Более того, Анкара и Москва могут в будущем наладить совместное производство новейших зенитных ракетных комплексов С-500. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с политически активной молодежью во дворце Долмабахче в Стамбуле.

В конце мая нынешнего года 100 турецких военнослужащих начали обучаться эксплуатации ЗРС С-400 "Триумф" в одном из военных центров на территории России, сообщал военно-дипломатический источник. По его словам, продолжительность обучения составит около пяти месяцев.

Военный добавил, что турецкие военные осваивают С-400 вместе со второй группой военнослужащих Народно-освободительной армии Китая, которые начали проходить обучение в том же центре еще в середине марта, передает НСН.


Рафаэль Фахрутдинов

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Продукция
F-35
С-400 Триумф
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Компании
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