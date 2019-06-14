В Турции назвали позицию США по С-400 вредной для двусторонних отношений

Анкара рассчитывает, что США изменят мнение по вопросу поставок Турции российских зенитно-ракетных систем С-400. Нынешняя позиция Вашингтона вредна для двусторонних отношений, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Турция надеется, что США откажутся от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям", — цитирует политика "Анадолу".

Комментируя письмо от и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана с требованием отказаться от покупки С-400, Калын отметил, что оно противоречит духу сотрудничества между странами как по содержанию, так и по стилю.

Ранее 13 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что письмо Шанахана не заставит страну отказаться от покупки С-400.

8 июня Шанахан направил в министерство обороны Турции письмо, в котором говорится, что страна должна отказаться от покупки ЗРК С-400, в противном случае Соединенные Штаты свернут сотрудничество с Анкарой по программе истребителей F-35. Вашингтон увидел угрозу в приобретении С-400 для истребителей Lockheed Martin Corp F-35, которые Турция также планирует приобрести.

Вашингтон неоднократно призывал Турцию отказаться от сделки с РФ, так как С-400 якобы несут угрозу новейшим истребителям F-35.

29 мая Госдеп сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения сделки по С-400.