Войти
14.06.2019
Известия.ru

В Турции назвали позицию США по С-400 вредной для двусторонних отношений

333
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Анкара рассчитывает, что США изменят мнение по вопросу поставок Турции российских зенитно-ракетных систем С-400. Нынешняя позиция Вашингтона вредна для двусторонних отношений, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Турция надеется, что США откажутся от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям", — цитирует политика "Анадолу".

Комментируя письмо от и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана с требованием отказаться от покупки С-400, Калын отметил, что оно противоречит духу сотрудничества между странами как по содержанию, так и по стилю.

Ранее 13 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что письмо Шанахана не заставит страну отказаться от покупки С-400.

8 июня Шанахан направил в министерство обороны Турции письмо, в котором говорится, что страна должна отказаться от покупки ЗРК С-400, в противном случае Соединенные Штаты свернут сотрудничество с Анкарой по программе истребителей F-35. Вашингтон увидел угрозу в приобретении С-400 для истребителей Lockheed Martin Corp F-35, которые Турция также планирует приобрести.

Вашингтон неоднократно призывал Турцию отказаться от сделки с РФ, так как С-400 якобы несут угрозу новейшим истребителям F-35.

29 мая Госдеп сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения сделки по С-400.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
17.05.2019
"Хороший союзник": Америка пригрозила Турции санкциями
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
25.06.2018
США передали Турции первые два истребителя F-35
22.06.2018
Российский Су-57 и американский F-35: что лучше
24.05.2018
Полет первых турецких F-35 попал на видео
25.11.2014
Экспортная орбита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 11:21
  • 23
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 14.06 11:19
  • 10
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
  • 14.06 11:15
  • 5
Нужны ли России новые авианосцы
  • 14.06 10:48
  • 1
Последний из семейства Ан-12
  • 14.06 10:10
  • 3
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 14.06 10:07
  • 1
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 14.06 09:58
  • 1
Начались работы над техническим заданием на новый атомный авианосец
  • 14.06 09:25
  • 1
Аргентина заинтересовалась поставками из России компонентов для ракеты-носителя
  • 14.06 09:01
  • 67
В России пообещали гразер "страшнее ядерной войны"
  • 14.06 08:09
  • 1
Как советская подлодка протаранила авианосец США
  • 14.06 08:07
  • 1
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
  • 14.06 07:27
  • 1
Для Дальнего Востока нашлись подходящие танки
  • 14.06 07:16
  • 1
Комплексами "Хибины-2" оснастили самолеты Су-34 ЗВО в Воронежской области
  • 14.06 07:14
  • 1
В США испытали гиперзвуковое оружие
  • 14.06 06:51
  • 1
Пакистан могут заинтересовать российские подлодки и системы ПВО