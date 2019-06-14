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14.06.2019
ТАСС

Космонавт Рязанский представил книгу с ответами на популярные вопросы о космосе

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Космонавт Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Как рассказал Рязанский, людей интересует, что едят космонавты, моют ли тюбики после еды, как они принимают душ, как подстричься в космосе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Космонавт-испытатель Сергей Рязанский в четверг представил в Петербурге свою новую книгу "Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике", передает корреспондент ТАСС.

"Если ты любишь что-то, то очень хочется этим делиться. Я очень люблю нашу космонавтику, науку и, так как, я параллельно возглавляю самое большое в России детское движение школьников, то понимаю, что надо простым языком рассказывать, зачем мы летаем в космос, почему корабль летает вокруг земли и не падает, почему она круглая. Очень частные вопросы касаются бытовых особенностей - что космонавты едят, моют ли тюбики после еды, как они принимают душ, как подстричься в космосе. На все эти вопросы я попытался ответить в этой книге, но наверняка будет еще больше вопросов", - рассказал Рязанский на пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном информационном центре ТАСС.

К числу самых популярных вопросов он добавил "Как стать космонавтом?", "Как почесать нос в скафандре?", "Существуют ли инопланетяне?". Рязанский также отметил, что при подготовке материала было обработано более 450 вопросов, из которых в книгу вошло примерно 250. Но в текущем или следующем году планируется выход еще двух книг, одна из которых будет фотоальбомом с интересными историями.

"Еще одна книжка планируется как история про то, что космические навыки к командообразованию, поведению в кризисных ситуациях в космосе и так далее прекрасно применимы в современном бизнесе. Я ее пишу вместе с бельгийским профессором. Это будет интересная книга, где мы экстраполируем космический быт на российскую реальность и на жизнь современного человека", - сказал космонавт.

Сергей Рязанский - космонавт-испытатель отряда Роскосмоса и первый в мире ученый-командир космического корабля. Дважды летал на МКС, провел за пределами нашей планеты 306 дней, из них 27 часов - в открытом космосе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Бельгия
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
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