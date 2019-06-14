Карасин предостерегает Запад от превращения Грузии в плацдарм противостояния с Россией

Тбилиси. 13 июня. ИНТЕРФАКС - США и НАТО отвечают нарастающей активностью в Грузии в ответ на углубление торгово-экономических и культурных отношений этой страны с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в четверг в Праге грузинским журналистам.

Карасин проводит в столице Чехии очередную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе.

"Все делается для ускоренного вступления Грузии в НАТО. Делается множество заявлений. Некоторые страны принимают даже законы в отношении Грузии. Но одно, что говорят в НАТО, Брюсселе и Вашингтоне. Другое важно, чтобы геополитическое противостояние не стало бы плацдармом в Грузии. Это своего рода красная линия", - сказал Карасин.

По его словам, в результате совместной работы в последние годы "удалось вывести грузино-российские отношения из тупика, преодолеть неприятие друг друга, что очень важно, чтобы идти вперед и решать другие задачи".

В свою очередь представитель премьера Грузии Абашидзе заявил журналистам, что испытывает определенную "неловкость", когда слышит от российских официальных представителей подобного рода заявления, "содержащие угрозу".

"Член Совета Безопасности ООН, территориально самая большая страна, с миллионной армией, ядерным потенциалом не должна так говорить с соседями, демонстрируя свою силу, так как это приносит обратный результат. Наше сотрудничество с НАТО не направлено против кого-либо", - заявил Абашидзе.