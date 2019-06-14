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14.06.2019
Военно-промышленный курьер

В Оманском заливе торпедированы нефтяные танкеры

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два нефтяных танкера пострадали в результате предполагаемых атак в Оманском заливе, сообщили судоходные компании и отраслевые источники, в результате чего цены на нефть подскочили на 4%, передаёт агентство Reuters.

Иранское государственное агентство IRNA передало, что танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул. 

Представитель компании со ссылкой на данные находящегося рядом судна сообщил, что танкер продолжает гореть и находится на плаву.

Тайваньская компания CPC сообщила, что в Front Altair, груженый 75 тыс тоннами нафты, "предположительно, попала торпеда". Стоимость груза - более $ 30 миллионов, согласно оценкам отраслевых источников.

Управляющая компания Bernhard Schulte Shipmanagement сообщила, что ее танкер Kokuka Courageous, перевозивший метанол из Саудовской Аравии в Сингапур, пострадал в результате "предполагаемой атаки". Японская судоходная фирма Kokuka Sangyo, владелец Kokuka Courageous, сообщила, что судно дважды подверглось атаке за три часа.

Базирующийся в Бахрейне 5-й оперативный флот ВМС США проинформировал, что оказывает помощь танкерам, подавшим сигналы бедствия после "сообщений об атаках".

СМИ Ирана сообщили со ссылкой на неназванный источник, что иранские поисковые группы спасли 44 моряка с Front Altair и второго поврежденного танкера.

По словам одного судового брокера, на танкере Kokuka произошел взрыв, "предположительно, вызванный атакой извне".

Авторы торпедных атак неизвестны.

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Страны
Бахрейн
Иран
Норвегия
Оман
Саудовская Аравия
Сингапуp
США
Тайвань
Япония
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