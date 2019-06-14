ВМС Украины будет думать – куда идти

В интервью BBC News Украина начальник украинского Генштаба Руслан Хомчак заявил, что вопрос о проходе кораблей ВМС Вооруженных сил Украины через Керченский пролив в Азовское море на сегодняшний день не стоит.

"У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать", - сказал генерал. При этом он добавил, что Украина не намерена сдавать позиции в Азовском море. Хотя и оговорился, что все решения в этом направлении должны приниматься взвешено.

"Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ", - сказал Хомчак.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, для чего им пришлось применить оружие. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.