Меч и щит Анкары

Роль и значение Сухопутных войск Турции в регионе

Несмотря на складывающиеся партнерские отношения Анкары с Москвой и попытки их взаимодействия в Сирии, Турция остается активным членом НАТО и выполняет важнейшие функции его форпоста на южном фланге альянса. Даже ожидаемая закупка Турцией в России систем С-400 вряд ли существенно повлияет на отношения между Анкарой и Брюсселем. Безусловно, Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Эрдогана в плане сворачивания военно-технического сотрудничества с Россией, но, как ожидается, стратегические союзники и партнеры найдут взаимоприемлемые варианты продолжения тесного взаимодействия в области региональной и международной безопасности.

БОЕВОЕ ЯДРО

Сухопутные войска являются самым многочисленным видом ВС Турции и составляют их ядро. По своей численности и боевому составу они превосходят все другие армии стран НАТО на европейском театре военных действий и уступают в альянсе лишь СВ США. Общая численность военнослужащих турецких СВ составляет около 400 тыс. человек.

В соответствии с планом реорганизации и модернизации национальных ВС турецкие Сухопутные войска должны быть готовы к ведению высокоманевренных военных действий в различных условиях обстановки. Этого планируется достигнуть за счет оснащения воинских частей новыми образцами вооружения и военной техники. В их составе повышается удельный вес современных танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем на самоходной тяге, противотанковых и зенитных ракетных средств, а также ударных вертолетов армейской авиации.

За счет повышения боевой мощи СВ Турции планируется в ближайшие годы сократить их численность до 280–300 тыс. человек.

В подчинении начальника Генерального штаба СВ Турции имеются также Силы специальных операций (свыше 15 тыс. человек), а в военное время в соответствии с Конституцией страны предусматривается включать в состав Сухопутных войск части и подразделения жандармерии (100 тыс. человек), которые в мирное время подчинены министру внутренних дел.

Основные задачи СВ Турции: обеспечение безопасности государства от нападений извне и при необходимости защита конституционного строя внутри страны, участие в военных учениях и операциях блока НАТО и миротворческих миссиях. Однако в последнее время турецкая армия регулярно проводит операции против боевых отрядов курдов как на юге Турции, так и в северных районах Сирии – против курдских ополченцев ("Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь"). Совместно с национальными ВВС турецкие Сухопутные войска наносят удары и по базам курдов на границе с Ираком.

Отдельные части и подразделения СВ дислоцируются на оккупированном Турцией Северном Кипре, в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, участвуют в совместных учениях и маневрах с сухопутными войсками Азербайджана и Грузии. Турецкие военные советники и специалисты принимают активное участие в подготовке азербайджанских и грузинских военнослужащих по программам и стандартам НАТО.

КОМАНДОВАНИЕ И СОСТАВ

Непосредственное руководство СВ Турции осуществляет командующий Сухопутными войсками, в подчинении которого находятся: штаб, четыре полевые армии, оперативная группа (в северной части острова Кипр), девять армейских корпусов (в том числе семь в составе армий) и три командования (учебное, армейской авиации и тыла).

Вышеперечисленным командованиям и штабам подчиняются: три механизированные дивизии (одна в составе НАТО) и две пехотные (на территории Турецкой Республики Северного Кипра), 39 отдельных бригад (в том числе: 8 бронетанковых, 14 механизированных, 10 мотопехотных, 2 артиллерийские и 5 коммандос), два полка коммандос и пять пограничных полков, учебная бронетанковая дивизия, четыре учебные пехотные и две учебные артиллерийские бригады, учебные центры, силы специального назначения, учебные заведения и подразделения материально-технического обеспечения.

Армейская авиация Сухопутных войск Турции включает в свой состав три вертолетных полка, один полк ударных вертолетов, а также одну транспортную вертолетную группу.

На вооружении подразделений Сухопутных войск Турции имеются: до 30 пусковых установок оперативно-тактических ракет; свыше 3500 танков, в том числе немецкие "Леопард 1" (400 машин) и "Леопард 2" (300 единиц), американские М60 (1 тыс. штук), М47 и М48 (1800 единиц); орудия полевой артиллерии, минометы и реактивные системы залпового огня различных типов (около 6000); более 3800 противотанковых средств (свыше 1400 противотанковых ракетных комплексов и более 2400 противотанковых орудий); переносные зенитные ракетные комплексы (свыше 1450); более 5 тыс. бронемашин различных типов (в том числе имеется бронетехника советского производства, которая активно используется в боях против курдов), до 400 вертолетов армейской авиации (боевые АН-1 "Кобра", многоцелевые S-70 "Блэк Хок", AS.532, UH-1, АВ.204/206).

Правительство Турции регулярно выделяет значительные средства на перевооружение национальных Сухопутных войск, повышение их мобильности, ударной и огневой мощи. Проводится модернизация уже стоящих на вооружении образцов вооружения и военной техники.

После проведения всех запланированных преобразований в турецких Сухопутных войсках по штатам мирного времени будет насчитываться: четыре армейских и семь корпусных командований, а также около 40 отдельных бригад. На вооружении будут находиться около 4 тыс. танков, около 6 тыс. боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 100 ударных вертолетов, свыше 6300 орудий полевой артиллерии и минометов.

В Турции предусматривается наладить производство танка "Алтай" совместной турецко-южно-корейской разработки, принять на вооружение самоходные артсистемы калибров 155, 175 и 203,2 мм и 120-мм минометы, оснастить части армейской авиации современными ударными вертолетами Т-129 "Атак" (первые 9 вертолетов Т-129 "Атак", созданных на базе ударного итальянского А.129 "Мангуст", поступили в ВС Турции в мае 2014 года) и т.д.

СТАВКА НА РАЗВЕДЧИКОВ И ДИВЕРСАНТОВ

Руководство Турции уделяет также повышенное внимание вопросам развития и совершенствования Сил специальных операций, способным эффективно решать различные задачи в военное и мирное время. Силы специальных операций рассматриваются Анкарой в качестве важнейшего средства обеспечения боевых действий соединений и объединений Сухопутных войск на театре военных действий. Наряду с этим они способны самостоятельно решать широкий круг задач в интересах обеспечения нацбезопасности страны.

Согласно планам командования, формирования Сил специальных операций в предвоенный период и в ходе войны предполагается привлекать к ведению разведывательно-диверсионной деятельности в тылу противника, организации саботажа, организации партизанского движения, наведению авиации на цели и корректировки артиллерийского огня. В мирное время они задействуются для борьбы с курдскими отрядами в Турции, Сирии и Ираке, поддержке сил вооруженной оппозиции и радикальных исламистских группировок в Сирии.

Силы спецопераций функционируют в составе отдельного командования Генштаба, которое возглавляет командующий, непосредственно подчиненный начальнику Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Турции. В командование входят: штаб, центр подготовки, три бригады, полк поиска и спасения в боевых условиях, центр поиска и спасения в чрезвычайных ситуациях, авиационное командование, группа сотрудничества с гражданской администрацией, группа поддержки.

Штаб командования состоит из пяти отделов: разведывательного, оперативного, тыла, связи и административного. В подчинении начальника штаба – штабная рота. В центре подготовки Сил специальных операций проводится обучение по базовой и расширенной программам военнослужащих подразделений Сил специальных операций, а также командного состава формирований спецназначения видов национальных Вооруженных сил и других силовых структур.

Каждую из трех бригад Сил специальных операций, численность каждой из которых насчитывает около 600 человек, возглавляет командир в звании бригадного генерала. Бригада состоит из штаба и восьми батальонов, причем штаб бригады имеет пять отделов (кадров, оперативной и боевой подготовки, разведки и контрразведки, тыла, связи и электронно-вычислительных систем) и две службы (финансовая, медицинская).

Каждый из батальонов бригады включает шесть разведывательно-диверсионных групп численностью по 12 человек каждая: два офицера (командир группы и его заместитель) и 10 сержантов (унтер-офицеров), в том числе разведчик, оперативник, снайпер, гранатометчик, два санитара-инструктора, два связиста, два сапера.

Личный состав бригад представлен кадровыми офицерами и сержантами (унтер-офицерами), находящимися на действительной военной службе и прошедшими спецподготовку. Все они владеют двумя и более иностранными языками и обучены диверсионным и агентурным методам работы. Отличительный признак (элемент униформы) военнослужащих боевых подразделений из состава Сил специальных операций – берет бордового цвета.

Авиационное командование Сил специальных операций предназначено для проведения специальных и поисково-спасательных операций, оно включает штаб, взвод штабной и обслуживания, две авиагруппы (самолетов и вертолетов спецназначения), ремонтное подразделение и подразделение обеспечения.

Авиагруппа самолетов спецназначения включает шесть транспортно-десантных самолетов CN-235, которые организационно сведены в три авиационных звена, а авиагруппа вертолетов спецназначения состоит из звена тяжелых вертолетов AS-532 "Кугар" и двух звеньев средних S-70A-28S.

Оснащение частей и подразделений Сил специальных операций современными видами оружия и военной техники осуществляется в соответствии со стоящими перед ними задачами.

Снаряжение спецгрупп в значительной степени зависит от цели мероприятия и, как правило, включает укороченное и облегченное стрелковое оружие с прицелами ночного видения и приспособлениями для бесшумной стрельбы, малогабаритные противотанковые средства, гранатометы, минометы, подрывные комплекты, средства специальной радиосвязи, комплекты средств радио- и радиотехнической разведки.

Среди специмущества – парашюты для прыжков с большой высоты, огнеупорная спецодежда, робототехника для поиска взрывоопасных предметов, тепловизоры, индивидуальные приборы ночного видения, миниатюрные видеокамеры с возможностью передачи изображений на расстояние в режиме реального времени, средства индивидуальной защиты и средства транспортировки боевых пловцов (подводных диверсантов), а также различное штурмовое снаряжение и инструменты, мобильные терминалы спутниковой связи, снегоходы и пр.

Следует особо отметить, что в составе транспортного парка командования Сил специальных операций имеются автомобили повышенной проходимости "Энгерек" на базе джипа "лендровер", вооруженные 12,7-мм пулеметом или 40-мм гранатометом либо 57-мм безоткатным орудием. Причем автомобили оснащаются специальными фарами инфракрасной подсветки, а также приспособлены к транспортировке вертолетом.

Следует особо отметить тот факт, что оперативная и боевая подготовка в формированиях Сил специальных операций организуется и проводится в целях поддержания их боевой готовности на уровне, гарантирующем переброску и развертывание в кратчайший срок в районы оперативного предназначения, выполнение задач как самостоятельно, так и во взаимодействии с силами общего назначения видов Вооруженных сил Турции и вооруженными силами союзников. Причем подразделения Сил специальных операций могут привлекаться для подготовки силовых структур дружественных Турции государств и проведения различных гуманитарных операций.

Ежегодно по плану турецкого Генерального штаба проводится до 10 различных учений с задействованием личного состава и техники Сил специальных операций. Наряду с этим по планам двустороннего военного сотрудничества регулярно проводятся совместные учения турецких подразделений с аналогичными формированиями вооруженных сил США, Великобритании, Германии, Пакистана, Иордании, Азербайджана и Швейцарии.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА ЭРДОГАНА

Сухопутные войска и Силы специальных операций Турции играют важную роль в обеспечении внешне и внутриполитического курса правящей Партии справедливости и развития и лично президента Эрдогана. Уже в мирное время они широко привлекаются для подавления курдского национального движения в самой Турции и соседних Сирии и Ираке. Эти силы также успешно решают задачи по оккупации северных районов Сирии и поддержке сил сирийской вооруженной оппозиции и радикальных исламистских группировок в борьбе с режимом Башара Асада.

По сути, турецкие Сухопутные войска и спецназ ведут проксивойну в Сирии против правительственных войск и поддерживающих их иностранных шиитских формирований (Корпус стражей исламской революции Ирана, ливанская "Хезболла" и пр.).

Только за последнее время турецкие военные перебросили боевикам в сирийскую провинцию Идлиб дополнительно десятки танков, боевых бронированных машин, реактивных пусковых установок типа "Град", противотанковых управляемых ракет "Тоу" и др. Кроме того, ранее сообщалось о поставке боевикам в Идлибе через турецкую границу партии реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов, которые широко использовались для ударов по российской авиабазе "Хмеймим".

Станислав Иванов

Станислав Михайлович Иванов – ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук.