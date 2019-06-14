Между Азией и Европой

Россия как субъект и объект геополитического соперничества

Анализ многочисленных работ по геополитике позволяет утверждать, что это важнейшее направление политической науки всегда стремилось теоретически осмыслить борьбу основных субъектов мировой политики, обосновать решение крупных вопросов по обеспечению как международной, так и национальной безопасности. В последние годы значительно возрос геополитический интерес к России.

После распада Советского Союза Россия по существу продолжает оставаться одним из центров мирового геополитического процесса. Несмотря на экономическую и технологическую слабость современной России, ее зависимость от внешней среды, тем не менее внутренние процессы, происходящие на ее территории, привлекают внимание всего мира. Социальные и политические импульсы, исходящие от России, не остаются без бурного обсуждения мировой общественностью. Они отражаются на системе межгосударственных связей, на характере международных отношений в целом. Эксперты как отечественные, так и зарубежные вынуждены признать, что от характера развития событий в России как ядерной державы, обладающей огромными природными ресурсами и экономическим потенциалом, в немалой степени зависит судьба мира.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫБОР

Расположение пространства России на двух континентах оказало огромное влияние на ход российской истории. И споры о том, к какой цивилизации, европейской или азиатской, принадлежит Россия, продолжаются до сих пор. Наиболее распространенная точка зрения по данной проблеме может быть выражена словами нашего выдающегося историка В.О. Ключевского: "Исторически Россия, конечно, не Азия, но географически она не совсем и Европа. Это переходная страна, посредница между двумя мирами. Культура неразрывно связала ее с Европой, но природа положила на нее особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее влекли Азию".

Эти сложности и особенности геополитического положения и цивилизационного развития необходимо учитывать при осуществлении модернизации России. Снова обостряется борьба сторонников безоговорочной ориентации на Запад – союза с ним вплоть до копирования его политических и социально-экономических институтов, с евразийцами – почвенниками, сторонниками самобытного развития России, а также с теми, кто выступает за поворот к востоку и югу.

Сторонники западной ориентации полагают, что процесс либеральных реформ во внутриполитическом и экономическом планах невозможен без взаимосвязей с Западом. Но этот вариант уже был испробован: итог – подчинение политики России интересам Запада. В свою очередь, сторонники азиатского направления считают, что Запад стремится ослабить нашу страну. Помощь Запада и сотрудничество с ним – средство контроля над Россией, вмешательство в ее внутренние дела.

Наиболее приемлемой стратегией для России является взаимодействие с основными центрами силы, участие в решении международных проблем, жесткий прагматизм во внешней политике.

Борьба западников и почвенников-евразийцев дополняется сравнительно новыми предметами споров. В классической геополитике существует дихотомия континентальной и океанической ориентации государств. Континентальным державам, как считают классики геополитики, были характерны автаркия, слабое развитие экспорта, опора на сухопутные силы, железнодорожный и автотранспорт, авторитаризм, экспансия на суше. Морские же державы в истории отличались открытостью, демократизмом, развитием торговли, опорой на военно-морской флот.

Однако в современном мире немало стран, удачно сочетающих достоинства морского и континентального цивилизационных направлений и выходящих благодаря этому на передовые мировые позиции. Катализатором нарастания и обострения борьбы вокруг России, а следовательно, и сохранение геополитического противостояния океанического и континентального цивилизационных векторов, будет служить обострение борьбы за источники дешевого сырья, за рынки сбыта своих товаров и технологий. Такое противостояние неизбежно, поскольку мир стал более взаимосвязанным, обозначились пределы сырьевых и энергетических ресурсов, экологические ограничения.

ОСОБЕННОСТИ ГЕОСТРАТЕГИИ

Учитывая, что геополитика на протяжении веков тесно связана с противоборством и ожесточенной борьбой между государствами и мировыми центрами силы, чтобы глубже осмыслить возможность того или иного варианта развития геополитической ситуации, необходимо иметь представление об особенностях геостратегического положения государства и определить характер будущей политики страны. История знает немало примеров, когда неверно выбранная геополитическая концепция способствовала упадку страны, причем не только в военное время, но и в мирное. Причиной этого становились неверно избранные геополитические цели и вытекающие из них неадекватная внешнеэкономическая стратегия, политические и демократические ресурсы. За последние пять столетий большинство мировых империй перестали существовать во многом и по этим причинам.

Вышеперечисленные факторы сработали и в гибели СССР. Ряд авторов предполагают, что на этом споткнутся и США. Адекватно понять и правильно сформулировать геополитические интересы страны – важнейшая задача геополитики. Геополитические интересы есть исходная форма осознания и выражения объективного геополитического положения государства и вытекающих из этого положения потребностей сохранения и развития этого государства как целостной политико-территориальной системы и субъекта геополитического соперничества.

Исходные и базовые интересы выражаются словом "сохранить". Любая страна заинтересована в сохранении своего геополитического потенциала. Этот потенциал можно определить как сравнительные возможности данной страны в глобальном геополитическом соперничестве на планете. Геополитический потенциал страны зависит от размеров и особенностей территории, ее расположения на планете: достигнутого политического, экономического и культурного влияния на другие страны; от возможностей мировых коммуникаций и контроля над ними; от экономического, демографического, научно-технического, интеллектуального потенциалов нации.

Однако только сохранить потенциал, видимо, мало, поскольку существование государства на нашей планете характеризуется не только сотрудничеством, но и соперничеством, борьбой. История человечества – это история кровавой и бескровной, справедливой и несправедливой, беззаконной и законной борьбы народов не только за создание и сохранение своей государственности, но и за влияние и доминирование в регионе, субрегионе в планетарном масштабе. Попытки создания крупных геополитических образований за счет экспансии, аннексии и завоеваний продолжаются и в настоящее время.

Учитывая эти особенности, высшему политическому руководству страны необходимо глубоко осмыслить место и роль России в новом геополитическом миропорядке в раскладе геополитических сил, которые произошли за последние годы. Правильное определение геополитического статуса России необходимо для выработки ее геополитики и геостратегии в современном мире.

Отсутствие геостратегического и геополитического мышления у бывшего руководства в значительной степени явилось причиной поражения СССР в холодной войне. Поразительно, что мощные советские Вооруженные силы, оснащенные самыми современными системами вооружений, на содержание которых приносились в жертву колоссальные природные и человеческие ресурсы, не послужили гарантом территориальной целостности.

ЭГОИЗМ ИЛИ АЛЬТРУИЗМ

История вновь и вновь учит, а современная действительность подтверждает, что государства, ведущие себя пассивно в геополитическом соперничестве, не ставящие перед народом великих целей самоутверждения на планете, рискуют исчезнуть с карты планеты. Более того, по мере роста народонаселения и усиления взаимозависимости государств не сокращаются причины и поводы для борьбы. В современных условиях в отличие от прошлых времен особое значение приобрели такие причины обострения геополитической борьбы, как исчерпание сырьевых и энергетических ресурсов, экологические ограничения экономического роста, распространение оружия массового поражения и др.

Существует некая шкала отношений социальных субъектов, классов, народов, наций и, безусловно, государства к своим интересам и к интересам других, в том числе к интересам геополитическим. Крайние точки этой шкалы – эгоизм и альтруизм. Позиция альтруизма выражается в следующем: общие интересы первичны, общечеловеческие интересы более важны. Собственные интересы вторичны и удовлетворяются как элементы общих, в их контексте. Такая позиция, безусловно, предпочтительна с нравственной точки зрения, но сомнительна с прагматической и национальной.

Позиция эгоизма прямо противоположна – собственные национально-государственные интересы первичны и удовлетворяются приоритетно, в том числе за счет интересов других. Позиция эгоизма более предпочтительна с прагматической точки зрения, поскольку эгоистичный субъект имеет более широкие возможности достижения своих целей. Ведь он имеет более широкий выбор средств (нравственных и безнравственных) для достижения гораздо более узкого спектра целей (только собственных, а не общих, не других субъектов). Из сказанного следует, что геополитический эгоизм, то есть приоритетное преследование национально-государственных интересов без особенного стеснения в методах и средствах, дает определенное преимущество в геополитическом соперничестве государств.

Поражение политического и идеологического руководства СССР в холодной войне как геополитической схватке двух сверхдержав наряду с другими причинами можно объяснить и геополитической наивностью этого руководства, увлекшегося или умело завлеченного общечеловеческими ценностями в ущерб национально-государственным. Геополитические соперники СССР умно и последовательно реализовали в первую очередь свои национально-государственные интересы, мало заботясь об общественных.

Донбасс стал жертвой непримиримой позиции политиков. Фото Reuters

В ЦЕНТРЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

В борьбе за лидерство и влияние в современном мире соперничают и сотрудничают ряд влиятельных геополитических сил, являющихся значимыми субъектами геополитики, которые следует учитывать при оценке геополитического положения России и решения проблем обеспечения ее безопасности. В результате соперничества указанных выше субъектов геополитики и происходят основные глобальные процессы, в том числе и те, которые существенно влияют на место и роль России в современном мире.

Россия сегодня находится в центре глобальных вызовов. И это в первую очередь связано с нашим геополитическим положением и нашей ролью в мировой политике. На Западе немало политиков, осознающих роль России как геополитически значимой величины на перекрестке цивилизаций. Геополитически именно Россия объективно препятствует стратегии "анаконды" под эгидой США.

Не могут не понимать западные политики и того, что Россия, даже ослабленная десятилетиями разрушительных радикальных либеральных реформ, способна еще при наличии политической воли воссоздать сильное государство, успешно адаптирующееся к реалиям мирового развития. Необходимый потенциал для этого у нас еще есть. Он включает в себя наши исторически обусловленные особенности, преобладание духовного начала над материальным, общинность, а также наличие интеллектуального потенциала и среды, которые пока еще в состоянии его производить.

Есть пока и реальные ресурсы: комплекс наукоемкой промышленности (самолетостроение, судостроение, атомная промышленность, космическая индустрия и др.), огромные природные ресурсы и выгодное геополитическое положение. Достаточно напомнить, что наряду с высоким человеческим капиталом Россия обладает одним из самых впечатляющих природно-ресурсных потенциалов. Это 35% природного газа, более 27% железа и олова, 40% металлов платиновой группы.

Ни в одной стране не сохранилось столь обширных площадей малоземельной и незаселенной, а значит, еще не разрушенной природной среды, как в России, в ее северных и восточных владениях. Глобальная роль нашей страны в том и состоит, что она своего рода биосферный резервуар земного шара. Уже в настоящее время для многих стран наши нетронутые ландшафты представляют не меньшие богатства, чем их недра. За их чистую воду и чистый воздух, по мнению многих специалистов, ожидаются главные войны XXI века.

Огромные малозаселенные пространства России давно привлекают внимание мирового сообщества, обостряют соперничество между ведущими державами за его обладание. Мировой общественности внушается образ агрессивной, криминальной и неуправляемой страны, которая представляет угрозу западной демократии. И якобы поэтому цивилизованные густонаселенные западноевропейские страны имеют на них свои права.

За всем этим стоит укорененная веками враждебность и ненависть к России. Хорошо знавший Европу И.С. Тургенев предупреждал: "Европа нас ненавидит – вся без исключения". И.А. Ильин писал, что "европейцы внушают себе… что русский народ есть народ варварский, тупой, ничтожный… что его легко можно расчленить, чтобы подмять". И, как провидец, делает вывод: "Им нужна слабая Россия... с убывающим народонаселением, безвольная, не способная оздоровить свои финансы, им нужна Россия расчлененная". Нет никаких оснований утверждать, что отношение к нашей стране изменилось в настоящее время.

СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА

Сегодня ведущими субъектами международных отношений формируется геополитическое мышление, где ставится вопрос об ограничении прав государств, неспособных распорядиться выпавшими на их долю природными богатствами. Различными грантами и аплодисментами награждаются утверждения типа: "Время больших государств прошло"; "Нам надо забыть о великой России"; "Россия никогда не будет развитым государством". При этом имеют место и сознательные попытки вообще отрицать роль суверенитета государства как основополагающего элемента международных отношений, мотивируя гуманитарными соображениями любые формы вмешательства, вплоть до военного вторжения.

Геополитическое положение нашей страны таково, что Запад во главе с США испытывает страх перед ее потенциальной мощью и будет мешать ее возрождению как мощного государства. Есть геополитические силы, стремящиеся не допустить появления на территории бывшего СССР и вообще в Евразии геополитического соперника, создающего угрозу, сравнимую с той, что представлял собой Советский Союз. Элементами такой политики являются свертывание связей с Россией в экономической, научно-технической сфере и оказание давления на другие государства с целью побудить их ограничить сотрудничество с Москвой.

В КОЛЬЦЕ ВРАГОВ

В настоящее время Россия окружена, образно говоря, тремя "санитарными кордонами", которые в определенной мере затрудняют реализацию ее геополитических интересов.

Первый – это образовавшиеся независимые государства из бывших советских республик. Видно невооруженным глазом желание многих из них проводить политику на дистанцирование от России при одновременной опоре на спонсорство Запада и прежде всего США. Демонстрацией русофобской направленности политики стран Балтии – Латвии, Литвы, Эстонии – является то, что Прибалтика уже превращена в плацдарм агрессии против России и непотопляемый авианосец для США. Там модернизирована военная инфраструктура (аэродромы, порты, полигоны, казармы, склады), доставшаяся от СССР. Развернуты боевые части авиации НАТО, которые могут наносить удары по важнейшим стратегическим экономическим и политическим центрам на российской территории. Но наиболее показательный и тревожный для нас пример – Украина, которая уже втянута в орбиту влияния НАТО и США.

Даже очень близкий и дружественный нам Казахстан стал расширять военное сотрудничество с США. С учетом стремления бывшего президента перевести письменность на латиницу можно предположить, что стратегическая цель руководства этой страны – интеграция в атлантические структуры. Учитывая протяженность границы между нашими государствами, которая составляет 7,5 тыс. км, и наличие на казахстанской территории еще с советских времен мощной военной инфраструктуры, нельзя допускать окончательного сползания Казахстана в сторону Запада.

В Закавказье в этом контексте следует упомянуть Грузию. Можно сказать, что руководством Грузии, по сути, взят курс на дальнейшее дистанцирование от России при активном сотрудничестве с США и другими странами НАТО. Усилия грузинского руководства при этом направлены на ослабление влияния России в этом регионе.

В Армении – а это наш стратегический партнер – все активнее действуют сторонники проведения прозападной политики. На ее территории к настоящему времени действуют более 300 американских НКО, причем США имеют здесь второе по величине посольство в мире. А ведь здесь расположена последняя в Закавказье военная база России.

Ограничиваясь приведенными примерами, следует подчеркнуть, что сохранение и восстановление позиций России в постсоветских странах должно стать высшим приоритетом внешней политики нашей страны.

Второй "кордон" образуют бывшие страны социалистического содружества, сделавшие русофобию доктринальным принципом своих отношений с Россией. Такой антироссийский курс выступает как плата, чтобы заручиться поддержкой более могущественных государств. Особую опасность для России представляет расширение НАТО за счет включения в состав блока стран Восточной Европы – бывших членов Организации Варшавского договора и СЭВ. Именно с присоединением в 1999 году к НАТО Польши, Венгрии, Чехии военная группировка альянса вплотную придвинулась к западным границам нашей страны.

В восточноевропейских государствах увеличивается количество проводимых военных учений с ярко выраженной антироссийской направленностью, строятся элементы системы ПРО и пр. Особенно показательна польская инициатива о создании в этой стране американской военной базы, которую Варшава готова финансировать за собственный счет в объеме более 2 млрд долл.

Третий "кордон" образуют бывшие традиционные противники СССР, которые объективно не заинтересованы в могуществе России, ее самостоятельности и влиянии в международных отношениях. Следует подчеркнуть, что именно со стороны третьего "санитарного кордона" Россия испытывала, да и сейчас испытывает, сильнейший нажим и фактически получила ряд чувствительных ударов, которые нанесли ощутимый урон позициям страны. Назовем лишь некоторые из них:

– произошло расширение НАТО на восток, и процесс этот пока не остановлен;

– НАТО в рамках принятой гуманитарной интервенции вышло за пределы действия Североатлантического договора, совершило вооруженную агрессию против Югославии, а затем США и их союзники развязали войну против Ирака (2003) и Ливии (2011);

– именно из-за действий стран НАТО и прежде всего США оказались заметно ослабленными такие международные институты по поддержанию мира и безопасности, как СБ ООН и ОБСЕ, где Россия имеет полновесный голос.

В последние годы цветные революции потрясли целый ряд стран мира. Фото Reuters

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Современная геополитическая ситуация требует возрождения мощи России, консолидации ее народов. Славяне, евразийцы, потерявшие своего геополитического лидера и объединителя, могут и должны создавать новый прочный союз, если они хотят сохранить свою суверенную государственность и уникальную цивилизацию, а не быть сателлитом и объектом Запада, источником сырья и ресурсов.

Определенные круги на Западе во главе с США делали и в настоящее время стремятся делать все, чтобы превратить Россию в озабоченную внутренними противоречиями и не помышляющую о влиянии на мировые процессы, в конгломерат третьеразрядных держав, следующий в фарватере политики США, как это было в 90-е годы XX века, либо во второстепенную региональную страну. Предлагая России роль региональной державы, Запад ограничивал ее интересы лишь областями и ареалами непосредственно прилегающими к ее территории. Подобная перспектива, безусловно, не отвечает геополитической миссии России и в случае ее реализации породит нескончаемую цепь политических и иных конфликтов и кризисов. Да и Россия слишком огромна по пространству и ресурсам, чтобы умещаться в региональную модель.

В современных сложных геополитических условиях при проявлении политической воли Россия способна отстаивать свои национально-государственные интересы. Наши решительные действия в защите осетинского народа в 2008 году, выведение Сирии из-под казавшегося неизбежным удара вооруженных сил НАТО во главе с США, решающая роль в разгроме террористов на сирийской территории ярко продемонстрировали: Россия преодолевает свои пораженческие настроения проигравшей в холодной войне стороны, возвращается к статусу великой державы и не намерена останавливаться на этом пути.

Занимая огромное пространство, имея выходы к морям, используя громадную территорию для международного транзита, Россия владеет уникальными возможностями для активного и эффектного участия в мировой политике и воздействия на глобальные политические процессы.

Важно при этом иметь в виду, что геополитическое положение страны, несмотря на резкое ее ослабление по сравнению с СССР в мировых делах, по-прежнему остается уникальным.

В чем это проявляется?

Во-первых, несмотря на уменьшение пространства на 5 млн кв. км, мы по-прежнему остаемся самой большой страной мира по территории (17,1 млн кв. км) и по протяженности границ – более 60 тыс. км. Из них 40 тыс. км – морские, 20 тыс. – сухопутные границы. Россия граничит с 18 странами мира. С севера на юг она протянулась на 4 тыс. км, а с запада на восток – на 10 тыс. км. Пространство – одна из важнейших сторон национального богатства – уже само по себе природный ресурс высочайшей ценности, вместилище всех других ресурсов. Российский ресурсный потенциал оценивается в астрономическую сумму – 400 трлн долл.

Во-вторых, как мы подчеркивали выше, Россия одновременно расположена и в Европе, и в Азии, что дает ей полное право иметь жизненно важные интересы в этих частях света. Все западные страны в политическом плане представляют значительный интерес. Он вызывается, в частности, идеей власти закона.

Богатство стран Запада, с одной стороны, результат эффективной рыночной экономики, творческого труда миллионов тружеников на протяжении многих столетий, а с другой стороны – результат нещадной эксплуатации на протяжении нескольких столетий природных ресурсов и рабочей силы колоний. России также нужна экономика с рыночными механизмами, но с государственным регулированием и правовой системой.

Вместе с тем, при всей бесспорной близости России к Западу, она все-таки не только европейская страна. Ее нельзя уподобить ни одному из государств Европы. Многие отечественные специалисты считают, что изменение международной обстановки после окончания холодной войны диктует необходимость избавиться от односторонней ориентации на Запад, реализовать данный историей шанс превратить нашу страну в великую азиатско-тихоокеанскую державу.

Такая позиция основывается на том, что в наши дни этот регион бросает вызов объединенной Европе и другим региональным объединениям, заявляя – и не без оснований, – что XXI век будет веком Азиатско-Тихоокеанского региона.

Азиатское и европейское положение России, синтез восточных и западных начал в российской цивилизации позволяет ей найти достойное место в новом раскладе сил в мире. Без российского хартленда невозможно обеспечить безопасность и стабильность евразийского континента.

В-третьих, Россия при всех понесенных потерях и неудачах единственная незападная страна в мире, которая никогда не была и не является колонией или подопечной территорией Запада. Ни в духовной, ни в материальной сфере наша национальная гордость не претерпела фатальных крушений.

В реальности Россия всегда была и остается для Запада большим раздражителем и геополитическим конкурентом независимо от того, кто в данный момент находится у власти.

При этом характерным для развития современного мира является то, что не только геополитическая ниша, занимаемая Россией, и не только ее сегодняшний день являются объектом конкурентной борьбы между ведущими международными субъектами современности. Объектом острейшей борьбы становится само будущее России.

Если в современных геополитических условиях Россия не проявит политическую волю и геополитическую активность и будет пассивно созерцать происходящие события, то, подчиняясь законам геополитики, она может оказаться в нескольких различных качествах:

– геополитического пространства сведения счетов между ведущими враждебными государствами, стремящиеся усилить свое влияние на Россию;

– буфера между соперничающими военно-политическими силами или союзника одного из мировых и региональных центров силы;

– резерва для пополнения необходимых материальных, интеллектуальных и военных ресурсов соперничающих субъектов, которые по своему развитию и активности на мировой арене вырвались далеко вперед и др.

Мы живем в сложном, быстро меняющимся мире, который сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Несмотря на все трудности, нашей стране удалось главное – утвердиться в качестве самостоятельной стратегической величины, способной отстаивать свои жизненно важные национальные интересы и влиять на глобальный баланс сил. Она не рядовой член международного сообщества, а один из приоритетных.

У России есть все шансы, чтобы не только органично вписаться в меняющийся мир, но и активно воздействовать на его формирование. Среди этих шансов – наши необъятные богатства, традиции играть роль уравновешивающего фактора в международных делах. И еще Россия обладает поразительной способностью к самовосстановлению после самых трудных испытаний в своей исторической судьбе. Сохраненная богатейшая культура, особенности национальной ментальности, богатство великого геополитического пространства вселяют надежду, что Россия выйдет на уровень высокоразвитых государств, претендующих на статус влиятельного геополитического субъекта.

Эрнест Петросян

Эрнест Богатурович Петросян – кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии и права, полковник в отставке.